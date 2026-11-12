Manchester United, il costo del fallimento: più di 100 milioni di euro dall'addio di Sir Alex Ferguson
Da David Moyes a Carrick, quanto sono costati gli otto gli allenatori che hanno guidato i Red Devils dall'addio del tecnico scozzese nel 2013
Michael Carrick © Getty Images
Il Manchester United continua a pagare a caro prezzo gli errori di una gestione sportiva che sembra ormai aver perso ogni contatto con la propria storia e identità. Non soltanto sul campo, dove da quando Sir Alex Ferguson ha lasciato la panchina nel 2013 il club non è più riuscito a ritrovare una vera continuità di risultati, ma anche a livello economico. Il conto degli allenatori e dei dirigenti ingaggiati e successivamente licenziati ha ormai superato quota 100 milioni di euro. Una cifra destinata a crescere ulteriormente con l'esonero di Michael Carrick e il possibile arrivo di Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti. Per portare l'argentino a Old Trafford, però, lo United dovrà affrontare un'ulteriore spesa importante. La rivoluzione sulla panchina dei Red Devils, l'ennesima, è ormai alle porte.
Da Carrick a Pochettino: un altro conto salatissimo
L'eventuale operazione Pochettino avrebbe infatti un costo su più fronti. Per liberare il tecnico dal contratto con la federazione statunitense, lo United dovrebbe versare una clausola d'uscita stimata intorno ai 10 milioni di dollari, circa 7,4 milioni di sterline. A questa cifra andrebbero aggiunti gli eventuali indennizzi per il suo staff e quelli destinati a Carrick e ai suoi collaboratori. Il costo dell'uscita dell'attuale allenatore e del suo gruppo di lavoro, composto anche da Steve Holland e Jonathan Woodgate, viene stimato in almeno 5 milioni di sterline. Un'altra operazione onerosa per una società che negli ultimi due anni ha tagliato 322 posti di lavoro nell'ambito di un piano di riduzione dei costi. Con l'eventuale arrivo di Pochettino, il conto complessivo delle compensazioni pagate dal Manchester United dall'addio di Ferguson supererebbe così i 108 milioni di sterline, oltre 120 milioni di euro.
Una lunga lista di errori
La storia recente dello United è diventata una successione di allenatori, esoneri e assegni da staccare. Tutto è cominciato con David Moyes, scelto nel 2013 per raccogliere l'eredità di Ferguson con un contratto di sei anni. La sua avventura è durata appena dieci mesi e il licenziamento è costato al club 4,9 milioni di sterline. A questa cifra si erano già aggiunti altri 2,4 milioni per le buonuscite di alcuni membri dello staff di Sir Alex Ferguson. Nel 2016 è toccato a Louis van Gaal, arrivato nel 2014 e allontanato dopo due stagioni nonostante un contratto ancora in essere. Il conto della separazione è stato di 8,4 milioni di sterline.
Ancora più costoso il divorzio da José Mourinho: l'esonero del portoghese ha comportato un esborso di 19,6 milioni di sterline, il più alto registrato dal club nell'era successiva a Ferguson. Dopo l'addio di Ole Gunnar Solskjaer nel 2021, costato 9,1 milioni, lo United aveva affidato temporaneamente la squadra a Ralf Rangnick. Il tedesco avrebbe dovuto ricoprire successivamente un ruolo di consulenza biennale, mai concretizzatosi. La sua uscita, insieme a quella dei collaboratori e ad altri cambiamenti nell'area calcistica, ha comportato ulteriori 14,7 milioni di sterline di compensazioni.
Neppure la parentesi di Erik ten Hag ha portato stabilità. Dopo avergli rinnovato il contratto nonostante i colloqui con diversi possibili sostituti, il Manchester United lo ha esonerato appena 116 giorni dopo la firma del nuovo accordo. Costo dell'operazione: 10,4 milioni di sterline. Infine, Ruben Amorim: per l'attuale allenatore del Milan il club aveva pagato 11 milioni di sterline allo Sporting Lisbona nel novembre 2024. Il successivo licenziamento del portoghese e del suo staff è costato altri 8,2 milioni.
Il passaggio da Carrick a un nuovo allenatore, Pochettino in pole position su tutti, rischia di diventare l'ennesimo capitolo di una storia ormai ricorrente. Dal 2013 a oggi, il Manchester United ha cambiato allenatori, dirigenti e strategie senza riuscire a ricostruire un progetto vincente e duraturo. Oltre 120 milioni di euro bruciati in buonuscite e compensazioni sono il prezzo di una gestione sportiva che, a distanza di 13 anni dall'addio di Sir Alex Ferguson, continua a cercare una propria identità. E il conto, con l'imminente rivoluzione in panchina, continua a salire.