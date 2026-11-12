Manchester United, il costo del fallimento: più di 100 milioni di euro dall'addio di Sir Alex Ferguson

La storia recente dello United è diventata una successione di allenatori, esoneri e assegni da staccare. Tutto è cominciato con David Moyes, scelto nel 2013 per raccogliere l'eredità di Ferguson con un contratto di sei anni. La sua avventura è durata appena dieci mesi e il licenziamento è costato al club 4,9 milioni di sterline. A questa cifra si erano già aggiunti altri 2,4 milioni per le buonuscite di alcuni membri dello staff di Sir Alex Ferguson. Nel 2016 è toccato a Louis van Gaal, arrivato nel 2014 e allontanato dopo due stagioni nonostante un contratto ancora in essere. Il conto della separazione è stato di 8,4 milioni di sterline.