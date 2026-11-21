MANCHESTER CITY-FULHAM 1-1

Non trova pace il Manchester City, che rischia di perdere nuovamente terreno dalle rivali per il titolo. Maresca e i suoi vengono infatti fermati sull'1-1 dal Fulham e portano a quattro la striscia senza vittorie in Premier League. I Citizens provano a spingere in avvio, ma i rivali si difendono con ordine e colpiscono al 16'. L'ex Bobb rompe gli schemi difensivi di Maresca e serve Muniz, che firma il vantaggio del Fulham con un rasoterra preciso. Al 25' il City troverebbe il pari, ma la rete di Haaland viene annullata per un episodio controverso. L'arbitro giudica falloso il contatto con Leno, che aveva portato il portiere a perdere palla e l'attaccante a segnare da due passi. Fortissime le proteste degli Sky Blues e dell'Etihad, ma il Var non può intervenire e si resta sull'1-0 ospite, che resiste fino all'intervallo. Entra in scena anche Donnarumma, che evita la rete di Bobb, mentre il City attacca con Foden e Doku senza sfondare. Il pari della formazione di casa arriva al 57' e porta la firma di Anderson, che raccoglie dal limite e insacca di potenza in gol. L'ex Nottingham Forest sfiora anche il vantaggio, poi i Citizens rischiano grosso: Donnarumma salva i suoi su Muniz e Bassey. Non ci sono altre emozioni nel finale, col Man City che si ferma ancora: un punto in quattro gare per Maresca, che sale a quota 22 e può perdere altro terreno. Il Fulham, invece, arriva a 11 punti e a +3 sulla terzultima. Punto d'oro per i Cottagers, che probabilmente avrebbero meritato anche qualcosina in più. Polemiche e rammarico, invece, per un City che non si sblocca e sembra entrato in un loop senza uscita.