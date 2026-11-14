Pochettino si porta Silvia Tuyà al Man Utd: prima donna di sempre nello staff dei Red Devils

Il Manchester United si prepara a una nomina storica. Con l'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Red Devils, il club di Old Trafford si assicurerà anche l'ingaggio della spagnola Silvia Tuyà. Sarà la prima volta in oltre un secolo di storia che i Red Devils avranno una donna nel loro staff tecnico. Tuyà era nello staff di Pochettino già con la nazionale statunitense e lo seguirà anche in Inghilterra.