1 di 17
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

INGHILTERRA

Pochettino si porta Silvia Tuyà al Man Utd: prima donna di sempre nello staff dei Red Devils

L'argentino trascinerà nell'avventura inglese anche la preparatrice atletica con cui ha lavorato nella nazionale statunitense

14 Nov 2026 - 18:53
17 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Manchester United si prepara a una nomina storica. Con l'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Red Devils, il club di Old Trafford si assicurerà anche l'ingaggio della spagnola Silvia Tuyà. Sarà la prima volta in oltre un secolo di storia che i Red Devils avranno una donna nel loro staff tecnico. Tuyà era nello staff di Pochettino già con la nazionale statunitense e lo seguirà anche in Inghilterra. 

A 46 anni, Silvia Tuyà Viñas vanta una brillante carriera accademica e professionale. Dottoressa in scienze motorie, ha insegnato presso l'Istituto Nazionale di Educazione Fisica della Catalogna, all'Università di Barcellona e ha lavorato nella preparazione atletica della squadra femminile del Levante, militante nella Liga F, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio femminile.

Premier League

Havertz gela il Liverpool ad Anfield e l'Arsenal vola: Arteta sorpassa il City èd è solo in vetta

17

Pochettino si porta Silvia Tuyà al Man Utd: prima donna di sempre nello staff dei Red Devils

Manchester United, ufficiale l'arrivo di Pochettino: è il 9° allenatore in 13 anni

Enzo Maresca

Manchester City, arrivano novità in merito al ricorso: i tempi della sentenza e il un pericolo all'orizzonte

Michael Carrick

Manchester United, tredici anni di fallimenti e 120 milioni buttati: ora tocca a Pochettino

Incredibile United: si salva nel recupero in un pazzesco 4-4 con l'Aston Villa. Brighton secondo

Dedic avvistato con arco e frecce, allarme a Newcastle: lo inseguono sei auto della Polizia

Grealish ancora nei guai: due notti a fare festa, l'Everton lo esclude

Havertz gela il Liverpool ad Anfield e l'Arsenal vola: Arteta sorpassa il City èd è solo in vetta

I più visti di Calcio Estero

Fullkrug

Fullkrug, dal flop al Milan al ritorno in nazionale: "La squadra non mi cercava"

Owono

Morte de Miguel, Owono divorato dal senso di colpa: "Piange e non esce più di casa"

Dalla Premier alla Champions, ecco cosa rischia davvero il City: regolamento e scenari

Jesus de Miguel Alameda

De Miguel e il colpo al petto fatale, l'analisi del cardiologo: "Caso rarissimo"

Morte de Miguel, il portiere rompe il silenzio sui social: "I giorni più difficili della mia vita"

Incredibile 'locura' in Argentina: il Rosario fa festa, ma il titolo va al Boca al 96’ VIDEO