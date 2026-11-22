Troppo Milan per il Frosinone: a San Siro il match della dodicesima giornata termina 5-1 con l’autorete di Calvani e i gol di Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic. La rete di Masini illude i giallazzurri nei primi 45’, poi nella ripresa i rossoneri dilagano. Il primo tempo è già ricco di emozioni fin dal quarto minuto, quando i rossoneri la sbloccano grazie all’autogol di Calvani, che devia in porta il cross basso di uno scatenato Adrien Rabiot, lanciato dalla gran palla di Modric. Passano appena quindici minuti e il Milan raddoppia ancora una volta sull’iniziativa di Rabiot, che fugge sulla destra e serve in mezzo per Gonçalo Ramos, che ritrova il gol in rossonero dopo oltre un mese. La squadra di Alvini però non ci sta e reagisce subito accorciando le distanze con Patrizio Masini al 25’, rapido ad avventarsi sulla palla vagante rimasta a centro area dopo l’intervento di Musah, che non riesce ad allontanarla sul cross di Kvernadze: il primo tempo termina 2-1.