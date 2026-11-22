© Getty Images
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Troppo Milan per il Frosinone: a San Siro il match della dodicesima giornata termina 5-1 con l’autorete di Calvani e i gol di Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic. La rete di Masini illude i giallazzurri nei primi 45’, poi nella ripresa i rossoneri dilagano. Il primo tempo è già ricco di emozioni fin dal quarto minuto, quando i rossoneri la sbloccano grazie all’autogol di Calvani, che devia in porta il cross basso di uno scatenato Adrien Rabiot, lanciato dalla gran palla di Modric. Passano appena quindici minuti e il Milan raddoppia ancora una volta sull’iniziativa di Rabiot, che fugge sulla destra e serve in mezzo per Gonçalo Ramos, che ritrova il gol in rossonero dopo oltre un mese. La squadra di Alvini però non ci sta e reagisce subito accorciando le distanze con Patrizio Masini al 25’, rapido ad avventarsi sulla palla vagante rimasta a centro area dopo l’intervento di Musah, che non riesce ad allontanarla sul cross di Kvernadze: il primo tempo termina 2-1.
Nella ripresa il Milan prende in mano la partita dopo appena 4 minuti grazie al gol di Ardon Jashari, subentrato a inizio secondo tempo: il numero 30 fugge sulla sinistra e sorprende Palmisani sul primo palo. È solo l’anticipo di un copione interamente a tinte rossonere: dopo 12 giri d’orologio ci pensa Cisse (entrato al posto di Ramos) a trovare la nona rete stagionale su assist di Moreira, con l’arbitro che aveva inizialmente annullato il gol per fuorigioco, poi assegnato dopo il check del VAR. Il Milan trova addirittura la manita al 68’ con Pulisic, che dopo 70 metri di corsa in contropiede segna con un pallonetto morbido.
I ragazzi di Amorim gestiscono da quel momento, e portano a casa tre punti pesanti con un risultato netto: terza vittoria di fila, il Milan resta quarto. Secondo ko consecutivo, invece, per il Frosinone.
IL TABELLINO
MILAN-FROSINONE 5-1
Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (71’ Pavlovic), Bartesaghi (46’ Jashari); Moreira, Musah (71’ Estupinan), Modric, Pulisic (81’ Hutchinson); Rabiot; Ramos (51’ Cisse)
A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, Terracciano, Camarda. All: Amorim
Frosinone (3-5-2): Palmisani; Monterisi, Cittadini (46’ Amey), Calvani; Oyono, Schmid (74’ Zerbin), Calò (76’ El Azzouzi), Masini, Tchato (62’ Terzic); Ghedjemis, Kvernadze (62’ Birligea)
A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. All: Alvini
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 4’ autorete Calvani (M), 19’ Ramos (M), 25’ Masini (F), 48’ Jashari (M), 60’ Cisse (M), 68’ Pulisic (M)
Ammoniti: Cittadini (F), Calò (F), Monterisi (F), Oyono (F), Cisse (M)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Il Milan ha ottenuto almeno 27 punti nei primi 12 match stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A, dopo il 2021/22 (32) e il 2020/21 (28).
Il Milan ha vinto almeno tre partite di fila in Serie A per la prima volta nel 2026, l’ultima infatti era capitata tra novembre e dicembre 2025 (tre anche in quel caso).
Adrien Rabiot è il primo centrocampista del Milan a partecipare ad almeno una rete (tra gol e assist) in sette presenze di fila in Serie A a partire da Kaká nel 2004 (sette).
Adrien Rabiot (11 - 5G, 6A) è diventato il primo centrocampista negli ultimi 20 anni di Serie A con più di 10 partecipazioni a rete nelle prime 10 partite giocate in una singola stagione del torneo.
Adrien Rabiot ha superato il traguardo delle 50 partecipazioni attive in Serie A (51 - 29G, 22A); il francese inoltre è l’unico centrocampista centrale con più di 10 partecipazioni attive nei cinque maggiori campionati europei in corso (5G, 6A).
Con il suo sesto gol alla 10a presenza in Serie A con il Milan a 20 anni e 31 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il secondo rossonero più giovane a raggiungere questo traguardo nelle prime 10 presenze nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato, che ci riuscì a 18 anni e 189 giorni.
Gonçalo Ramos, al terzo gol in questa Serie A, ha preso parte a reti in due gare di fila (gol oggi e assist contro il Genoa) nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal dicembre 2025 (gol contro Rennes e Metz).
Tra i calciatori con almeno quattro gol segnati e quattro assist serviti nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo Lamine Yamal (2007 – 10G, 9A) e Antonio Nusa (2005 – 5G, 7A) sono più giovani di Diego Moreira (agosto 2004 – 4G, 4A).
Christian Pulisic è uno dei tre soli calciatori con almeno cinque reti realizzate in ognuno degli ultimi quattro campionati di Serie A, insieme a Marcus Thuram e Nikola Krstovic (dal 2023/24 la sua prima stagione in Italia).
Christian Pulisic ha segnato in almeno tre presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei Big-5 campionati europei: dopo il periodo tra settembre e ottobre 2024 con il Milan (quattro in quel caso) e il periodo tra ottobre e novembre 2019 con il Chelsea (tre).
Ardon Jashari ha segnato il suo primo gol in Serie A, alla 24a presenza nella competizione.
Patrizio Masini ha segnato oggi il suo secondo gol in Serie A, il primo dal 17 gennaio 2025 contro la Roma, in trasferta anche in quel caso.
Nessuna squadra ha segnato più reti rispetto al Milan nei primi 15’ di gioco nei cinque maggiori campionati europei in corso (sette, come Barcellona e Chelsea).
Il Milan ha beneficiato di due autogol a favore nella Serie A in corso, nessuna squadra ne conta di più in questo massimo campionato (a quota due anche l’Inter).
Quello di Gabriele Calvani è il primo autogol di un calciatore di movimento del Frosinone in Serie A da Matías Soulé contro il Monza il 6 gennaio 2024.
Solo Nereo Rocco (29) e Lajos Czeizler (31) hanno trovato più gol di Ruben Amorim (28) nelle prime 12 panchine con il Milan in Serie A.
Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le sette sfide contro il Frosinone in Serie A (5V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14).
Il Frosinone ha perso due partite di fila per la prima volta in questo campionato; l’ultima volta che aveva registrato due sconfitte consecutive in una singola stagione di Serie A era capitato nel marzo 2024.
Il Milan ha segnato almeno cinque reti in una gara di Serie A per la prima volta dall’11 maggio 2024 contro il Cagliari (5-1 in casa anche in quel caso).