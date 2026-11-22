Dopo una partita con continui ribaltamenti Atalanta e Inter portano a casa un punto a testa nella dodicesima giornata: da una parte la doppietta di De Ketelaere e i gol di Elmas e Kessie, dall’altra la tripletta di Esposito e la rete di Sucic, con la squadra di Chivu che si fa riprendere dopo essere stata avanti prima 3-1 e poi 4-2. I bergamaschi devono subito fare i conti con un cambio dell’ultimo minuto: Carnesecchi si fa male nel riscaldamento, e al suo posto gioca Sportiello dal 1’. Il primo tempo è molto vivace, ed entrambe le squadre mantengono un ritmo più alto, ma è l’Inter a muoversi meglio, come dimostra l’occasione di Calhanoglu dopo appena 3 minuti. La squadra di Chivu attacca e passa in vantaggio al quarto d’ora con Pio Esposito, che appoggia in rete sull’assist di Barella dalla destra. I nerazzurri vanno vicini al raddoppio con Thuram, e poco dopo l’occasione del francese riescono a trovare il 2-0 ancora con Esposito, che stacca a centro area, lasciato troppo solo dai difensori bergamaschi. La Dea, però, reagisce subito e accorcia le distanze con Elmas, che sull’assist di Zalewski calcia di prima: il tiro viene inizialmente respinto, ma ribatte di prima e fulmina Martinez per il 2-1. Il primo tempo si chiude senza altre grosse occasioni, ma anche l’Inter deve fare i conti con uno stop forzato: Calhanoglu lascia il campo per un problema alla coscia, e al suo posto entra Sucic.