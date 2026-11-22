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Dopo una partita con continui ribaltamenti Atalanta e Inter portano a casa un punto a testa nella dodicesima giornata: da una parte la doppietta di De Ketelaere e i gol di Elmas e Kessie, dall’altra la tripletta di Esposito e la rete di Sucic, con la squadra di Chivu che si fa riprendere dopo essere stata avanti prima 3-1 e poi 4-2. I bergamaschi devono subito fare i conti con un cambio dell’ultimo minuto: Carnesecchi si fa male nel riscaldamento, e al suo posto gioca Sportiello dal 1’. Il primo tempo è molto vivace, ed entrambe le squadre mantengono un ritmo più alto, ma è l’Inter a muoversi meglio, come dimostra l’occasione di Calhanoglu dopo appena 3 minuti. La squadra di Chivu attacca e passa in vantaggio al quarto d’ora con Pio Esposito, che appoggia in rete sull’assist di Barella dalla destra. I nerazzurri vanno vicini al raddoppio con Thuram, e poco dopo l’occasione del francese riescono a trovare il 2-0 ancora con Esposito, che stacca a centro area, lasciato troppo solo dai difensori bergamaschi. La Dea, però, reagisce subito e accorcia le distanze con Elmas, che sull’assist di Zalewski calcia di prima: il tiro viene inizialmente respinto, ma ribatte di prima e fulmina Martinez per il 2-1. Il primo tempo si chiude senza altre grosse occasioni, ma anche l’Inter deve fare i conti con uno stop forzato: Calhanoglu lascia il campo per un problema alla coscia, e al suo posto entra Sucic.
Nella ripresa la squadra di Chivu prova a fuggire ancora una volta con Pio Esposito, che segna la sua prima tripletta in nerazzurro e in Serie A, sfruttando un ottimo assist di Thuram che taglia la difesa dell’Atalanta. L’Inter prova a gestire, ma i bergamaschi riescono ad accorciare di nuovo con il colpo di testa da corner di De Ketelaere, ma gli uomini di Chivu ci mettono appena 3 minuti a segnare ancora. Thuram salta Sportiello e appoggia, ma Zappacosta ferma il pallone con la mano cadendo sulla linea di porta: rigore trasformato da Sucic e gol del 4-2. Le emozioni non sono finite, perché l’Atalanta trova anche il terzo gol ancora con De Ketelaere, che calcia forte di prima dopo l’iniziativa di Rowe sulla sinistra. I bergamaschi non mollano e trovano il rigore che vale il 4-4: Bastoni colpisce di mano sul colpo di testa di De Ketelaere, Maresca indica il dischetto e Kessie trasforma. Finisce così una gara dalle mille emozioni: la Lazio resta prima e l’Inter scivola al terzo posto, l’Atalanta è dodicesima.
IL TABELLINO
Atalanta-Inter 4-4
Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova (88’ Bernasconi), Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (69’ Pasalic); Elmas (69’ Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73’ Raspadori); Krstovic (88’ Scamacca).
A disp.: Sonzogni, K. Sulemana, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Gaetano. All: Sarri
Inter (3-5-2): J. Martinez, Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64’ Jones), Calhanoglu (33’ Sucic), Mkhitaryan (78’ Stankovic), Dimarco (64’ Akanji); Thuram, Pio Esposito (78’ Lautaro Martinez)
A disp.: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli. All: Chivu
Arbitro: Maresca
Marcatori: 16’, 32’ e 52’ Pio Esposito (I), 35’ Elmas (A), 72’ e 81’ De Ketelaere (A), 75’ Sucic (I), 90+1’ Kessie (A)
Ammoniti: Scalvini (A), Zappacosta (A), Carlos Augusto (I)
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI ATALANTA-INTER
L’Inter non ha vinto una trasferta di Serie A nonostante quattro gol segnati solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 5-5 contro il Torino del 12 gennaio 1941 e il 4-5 contro la Fiorentina del 22 aprile 2017.
Quello realizzato da Franck Kessie (90:56) è il gol su rigore più tardivo subito dall’Inter in Serie A dal 24 febbraio 2019: rete di Jordan Veretout con la Fiorentina (100:07).
L’Inter (32) ha realizzato almeno 32 gol nelle prime 12 partite stagionali di Serie A solo per la quinta volta nella sua storia, la prima dal 1960/61 (32 anche in quel caso).
Francesco Pio Esposito (21 anni e 147 giorni) è solo il secondo giocatore dell'Inter più giovane a realizzare una tripletta in Serie A negli ultimi 60 anni, il primo dopo Ronaldo: 21 anni e 146 giorni, tre reti contro il Lecce il 15 febbraio 1998.
Francesco Pio Esposito è solo il terzo giocatore italiano dell'Inter a realizzare una tripletta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Marco Branca (due volte nel 1995/96) e Christian VIeri (quattro volte tra il 1999 e il 2003).
Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo un difensore ha servito più assist di Federico Dimarco in Serie A: 44, al pari di Manuel Pasqual, meno solo di Maicon.
L'Inter (17) ha concesso più di 16 reti nelle prime 12 partite stagionali di Serie A per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1998/99 (19), 2004/05 (20), 2011/12 (18) e 2022/23 (17).
L’Atalanta (24) ha concesso più di 23 gol nelle prime 12 partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 1951/52 (24) e il 1953/54 (24).
L’Inter ha subito quattro gol in un singolo match di Serie A per la prima volta dal 13 settembre 2025 (in trasferta contro la Juventus); in generale, l’ultima volta che ne ha segnati almeno quattro e non ha vinto risale al 4-4 contro la Juventus del 27 ottobre 2024 (in casa).
Francesco Pio Esposito (13 reti - 21a 147g) è diventato il quarto giocatore più giovane a superare quota 12 gol in Serie A con l’Inter nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Mario Balotelli (19a 78g), Obafemi Martins (20a 17g) e Ronaldo (21a 146g).
Francesco Pio Esposito ha realizzato una marcatura multipla solo per la terza volta tra Serie A e Serie B, dopo quelle messe a segno in cadetteria nel 2024/25 con la maglia dello Spezia (doppietta sia all’andata e che al ritorno contro la Carrarese).
Marcus Thuram ha preso parte a 23 reti in Serie A nel 2026 (15G+8A) superando così il suo precedente record di coinvolgimenti in un singolo anno solare (22 nel 2024). In generale, solo Donyell Malen (30) ha preso parte a più reti di lui nel 2026 nel torneo.
Petar Sucic (due in 11 presenze) ha già eguagliato il suo bottino di reti realizzato nello scorso campionato di Serie A: due in 34 gare.
Eljif Elmas (2G+1A) ha preso parte a tre gol nelle ultime quattro presenze casalinghe di Serie A, tanti coinvolgimenti diretti alla rete quanti quelli totalizzati nelle precedenti 37 gare interne del torneo (2G+1A).
Charles De Ketelaere ha realizzato una marcatura multipla in Serie A per la prima volta dal 14 settembre 2025 (doppietta in casa contro il Lecce).
Nikola Zalewski ha servito due assist in una singola partita di Serie A per la prima volta in carriera.
Éderson ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in Serie A con la maglia dell'Atalanta: dal suo arrivo in nerazzurro, è il primo a tagliare questo traguardo con la maglia della Dea.
Giorgio Scalvini ha tagliato il traguardo delle 150 presenze con l’Atalanta tra tutte le competizioni (123 in Serie A, 10 in Europa League, nove in Coppa Italia, quattro in Champions League, tre in Conference League e una in Supercoppa Italiana).
Nicolò Barella ha tagliato il traguardo delle 350 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell’Inter (249 in Serie A, 61 in Champions League, 23 in Coppa Italia, sette in Supercoppa Italiana, sei in Europa League e quattro nel Mondiale per Club).