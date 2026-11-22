Fortunatamente l'allarme è rientrato nel giro di pochi minuti. Paredes si è ripreso rapidamente, ma è stato comunque trasportato in una clinica di Barranquilla per accertamenti precauzionali, facendo slittare di qualche ora il rientro della squadra in Argentina. A fare chiarezza sull'accaduto ci ha pensato in conferenza stampa l'allenatore del Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena: "Aveva iniziato ad avvertire vertigini e un calo fisico già alla fine del primo tempo. Nell'intervallo sembrava essersi ripreso, ma dopo dieci minuti della ripresa faticava nei movimenti laterali ed è stato onesto nel chiedere il cambio. Al di là del fuoriclasse che è in campo, è un leader positivo che tira fuori il meglio da tutti".