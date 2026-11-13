Manchester City, fissata la data del ricorso: la sanzione potrebbe arrivare nel nuovo anno

In Premier League continua a tenere banco il caso legato al Manchester City, ritenuto colpevole di oltre 100 violazioni finanziarie. I Citizens hanno presentato ricorso e vige un certo mistero riguardo ai tempi della faccenda. Mistero che il Financial Times ha provato risolvere svelando alcuni dettagli.
Il club inglese ha presentato la propria difesa, e secondo la nota testata l'udienza d'appello si terrà a metà dicembre. Udienza che potrebbe durare diversi giorni allungando i tempi. Calendario alla mano quindi, la sentenza è attesa per l'inizio del nuovo anno, il 2027. Se il City dovesse uscirne sconfitto, ecco che, nel breve tempo, la medesima commissione emetterà le sanzioni del caso. Sanzioni che non saranno definitive visto che il club di Manchester potrà di nuovo appellarsi.
Non è ancora chiaro quando le eventuali sanzioni entreranno in vigore: potenzialmente la battaglia legale può durare ancora a lungo. A proposito delle sanzioni, gli scenari possibili sono diversi: si va dalla multa fino a una forte penalizzazione che potrebbe portare i Citizens a retrocedere. E poi c'è lo spettro dell'espulsione (qui i dettagli e la differenza con la retrocessione). La faccenda in sostanza ha preso una direzione opposta a quella voluta dalla Premier League, che sperava di conoscere la sanzione prima dell'esito del ricorso.