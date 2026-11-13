Manchester City, fissata la data del ricorso: la sanzione potrebbe arrivare nel nuovo anno

Non è ancora chiaro quando le eventuali sanzioni entreranno in vigore: potenzialmente la battaglia legale può durare ancora a lungo. A proposito delle sanzioni, gli scenari possibili sono diversi: si va dalla multa fino a una forte penalizzazione che potrebbe portare i Citizens a retrocedere. E poi c'è lo spettro dell'espulsione (qui i dettagli e la differenza con la retrocessione). La faccenda in sostanza ha preso una direzione opposta a quella voluta dalla Premier League, che sperava di conoscere la sanzione prima dell'esito del ricorso.