LE STATISTICHE

La Juventus non segnava almeno tre gol nel secondo tempo di una partita di Serie A (quattro oggi) dal 7 marzo 2026, quando ne realizzò quattro contro il Pisa.

Nick Woltemade ha partecipato a un gol in ciascuna delle ultime tre partite della Juventus in tutte le competizioni (due gol e due assist); l'attaccante non registrava una striscia di tre gare consecutive con almeno una partecipazione attiva dal periodo tra settembre e ottobre 2025, quando arrivò a quattro presenze di fila con il Newcastle.

Gol e assist per Nick Woltemade, che fino a oggi in sei presenze da subentrato con la Juventus non aveva ancora trovato una partecipazione attiva (tutte le competizioni).

Teun Koopmeiners ha già realizzato due gol in 11 presenze in questa Serie A, dopo aver chiuso la scorsa stagione senza segnare in 33 partite complessive.

Randal Kolo Muani (10 reti in Serie A) è il sesto francese ad andare in doppia cifra di gol con la Juventus in Serie A, dopo David Trezeguet (123), Michel Platini (68), Paul Pogba (28), Zinedine Zidane (24) e Adrien Rabiot (18).

Contro nessuna squadra Randal Kolo Muani ha segnato più gol in Serie A di quanti ne abbia realizzati contro il Venezia, il Como e l'Empoli (due contro ciascuna).

Edon Zhegrova ha collezionato la sua prima presenza da titolare in Serie A; fino a ieri, il giocatore vantava 28 presenze nel massimo campionato nelle ultime due stagioni senza mai partire dal primo minuto, almeno 16 in più di qualsiasi altro calciatore mai titolare nel periodo.

600ª partita per Luciano Spalletti da allenatore in Serie A; il tecnico toscano è diventato il sesto allenatore a raggiungere questo traguardo nella storia del torneo, dopo Carlo Mazzone (792), Nereo Rocco (747), Giovanni Trapattoni (689), Gian Piero Gasperini (648) e Nils Liedholm (635).

La Juventus ha registrato appena 0.09 expected goals nel primo tempo contro il Venezia, il dato più basso per i bianconeri in una prima frazione di gioco in questa stagione di Serie A.