La Juventus riparte con una vittoria dopo la sosta, e lo fa battendo 4-0 il Venezia all’Allianz Stadium con sole reti nella ripresa. È un primo tempo dove di fatto non succede quasi nulla, soprattutto per merito degli ospiti. La squadra di Nicola infatti non concede nulla ai bianconeri, che si affacciano per la prima volta dalle parti di Stankovic con Zhegrova al 23’, ma il portiere è bravo ad anticiparlo. La seconda chance della Juve arriva allo scadere della prima frazione con McKennie, che di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo manda fuori. All’intervallo è 0-0, e Spalletti decide di cambiarne subito due a inizio ripresa: dentro Sarr e Woltemade per Douglas Luiz e Alajbegovic, dolorante alla tibia per uno scontro di gioco.
Il secondo tempo inizia con una grande occasione per gli ospiti, ma da due passi Adams calcia alto. Al 53’ ecco il gol della Juventus: al termine di un’azione confusa e prolungata, McKennie calcia, ma il suo tiro - respinto - finisce sui piedi di Woltemade, che appena entrato calcia da due passi e fa 1-0. Passano appena sei minuti, e i bianconeri trovano anche il raddoppio: Koopmeiners recupera palla, scambia con Woltemade e col mancino dal limite dell’area trova l’angolino alla sinistra di Stankovic. Al 65’ arriva anche il 3-0, questa volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove Zhegrova mette in mezzo un gran cross e trova Cabal, che di testa la mette ancora alle spalle del portiere avversario.
La Juve non si ferma, e al 68’ Kolo Muani si guadagna un calcio di rigore per fallo di Halhal, che lo stende in scivolata all’interno dell’area. Dal dischetto si presenta lo stesso francese, che spiazza Stankovic e fa 4-0: quarto gol in poco più di quindici minuti per gli uomini di Spalletti. Gli ultimi 20’ sono di pura gestione per la Juventus, che con questo successo sale a 21 punti in classifica, rispondendo a Napoli e Roma e mettendo pressione al Milan, impegnato alle 18:00 contro il Frosinone.
IL TABELLINO
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik (23’ s.t. Gatti), Bremer, Kelly, Cabal (29’ s.t. Cambiaso); Douglas Luiz (1’ s.t. Sarr), Koopmeiners; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic (1’ s.t. Woltemade); Kolo Muani (39’ s.t. Boga). Allenatore: Luciano Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (39’ s.t. Sagrado), Kike Perez (39’ s.t. Fanne), Sohm (22’ s.t. Dagasso), Busio, Haps; Adams (42’ s.t. Rrahmani), Lauberbach (23’ s.t. Yeboah). Allenatore: Davide Nicola.
ARBITRO: Arena
MARCATORI: 53’ Woltemade (J), 59’ Koopmeiners (J), 65’ Cabal (J), 71’ Kolo Muani (J)
AMMONITI: -
ESPULSI: -
LE STATISTICHE
La Juventus non segnava almeno tre gol nel secondo tempo di una partita di Serie A (quattro oggi) dal 7 marzo 2026, quando ne realizzò quattro contro il Pisa.
Nick Woltemade ha partecipato a un gol in ciascuna delle ultime tre partite della Juventus in tutte le competizioni (due gol e due assist); l'attaccante non registrava una striscia di tre gare consecutive con almeno una partecipazione attiva dal periodo tra settembre e ottobre 2025, quando arrivò a quattro presenze di fila con il Newcastle.
Gol e assist per Nick Woltemade, che fino a oggi in sei presenze da subentrato con la Juventus non aveva ancora trovato una partecipazione attiva (tutte le competizioni).
Teun Koopmeiners ha già realizzato due gol in 11 presenze in questa Serie A, dopo aver chiuso la scorsa stagione senza segnare in 33 partite complessive.
Randal Kolo Muani (10 reti in Serie A) è il sesto francese ad andare in doppia cifra di gol con la Juventus in Serie A, dopo David Trezeguet (123), Michel Platini (68), Paul Pogba (28), Zinedine Zidane (24) e Adrien Rabiot (18).
Contro nessuna squadra Randal Kolo Muani ha segnato più gol in Serie A di quanti ne abbia realizzati contro il Venezia, il Como e l'Empoli (due contro ciascuna).
Edon Zhegrova ha collezionato la sua prima presenza da titolare in Serie A; fino a ieri, il giocatore vantava 28 presenze nel massimo campionato nelle ultime due stagioni senza mai partire dal primo minuto, almeno 16 in più di qualsiasi altro calciatore mai titolare nel periodo.
600ª partita per Luciano Spalletti da allenatore in Serie A; il tecnico toscano è diventato il sesto allenatore a raggiungere questo traguardo nella storia del torneo, dopo Carlo Mazzone (792), Nereo Rocco (747), Giovanni Trapattoni (689), Gian Piero Gasperini (648) e Nils Liedholm (635).
La Juventus ha registrato appena 0.09 expected goals nel primo tempo contro il Venezia, il dato più basso per i bianconeri in una prima frazione di gioco in questa stagione di Serie A.