IL CASO

Il Manchester City replica alle accuse e presenta il ricorso: "Innocenti rispetto a quanto ci è contestato"

La replica del club alle accuse: "Sotto molteplici aspetti, il parere della Premier contiene evidenti errori sostanziali"

02 Ott 2026 - 13:31
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Il City non ci sta e passa al contrattacco. In seguito all'apertura del procedimento a suo carico, per la violazione del regolamento della Fa, i Citizens hanno infatti deciso di affidare a un duro comunicato la propria posizione: "Il Manchester City Football Club conferma che alle ore 19:00 di giovedì 1° ottobre 2026 il Club ha presentato il proprio ricorso completo contro il parere della Commissione della Premier League, in relazione al procedimento disciplinare della Premier League.

La posizione ferma del Club è che, sotto molteplici aspetti, tale parere contenga evidenti errori sostanziali, di diritto, di principio e di fatto, e che pertanto non possa essere considerato affidabile.

Il Club è innocente rispetto alle accuse formulate dalla Premier League e dispone di un'ampia mole di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso.

Continueremo a rispettare il giusto processo e, necessariamente, siamo limitati nella possibilità di fornire ulteriori commenti fino a quando tutti i procedimenti non saranno conclusi".

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