Il Manchester City replica alle accuse e presenta il ricorso: "Innocenti rispetto a quanto ci è contestato"

Il City non ci sta e passa al contrattacco. In seguito all'apertura del procedimento a suo carico, per la violazione del regolamento della Fa, i Citizens hanno infatti deciso di affidare a un duro comunicato la propria posizione: "Il Manchester City Football Club conferma che alle ore 19:00 di giovedì 1° ottobre 2026 il Club ha presentato il proprio ricorso completo contro il parere della Commissione della Premier League, in relazione al procedimento disciplinare della Premier League.