Premier League, i risultati: al Manchester United il derby, City ko 2-0

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 2-0

Il Derby di Manchester rischia di indirizzare la Premier League e non solo nella corsa al titolo. Con questo perentorio 2-0, i Red Devils rafforzano la loro candidatura per un posto nella prossima Champions e lo fanno con un risultato che sta anche stretto, perché nel primo tempo i padroni di casa troverebbero per due volte il vantaggio, annullato per due volte nel giro di 7 minuti: prima Diallo, poi Bruno Fernandes, esultano prima della cancellazione per fuorigioco. La sfida si sblocca allora al 65' e l'uomo della provvidenza è Mbeumo, che sfrutta un contropiede guidato da Bruno Fernandes mettendola all'angolino di sinistro pochi minuti prima di uscire. A chiudere la partita è allora Dorgu: l'ex Lecce segna il suo secondo gol all'Old Trafford su assist di Cunha, inserendosi alla perfezione alle spalle di Lewis. Nel recupero, segnerebbe anche Mount, ma la squadra di Carrick si vede annullare il suo terzo gol nel corso della partita. Poco male, perché il Derby va comunque allo United, che sale a 35 punti mentre il City resta a 43: Guardiola non ha ancora vinto in questo 2026 (3 pareggi e una sconfitta).