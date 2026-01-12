Caos United, incubo per Bruno Fernandes: profilo X hackerato tra insulti a Ineos e video shock

Non c'è pace per il Manchester United neppure in avvio di 2026. Dopo l'esonero di Amorim e la bruciante eliminazione in FA Cup per mano del Brighton, a scuotere l'ambiente ci ha pensato una violazione della privacy ai danni del capitano, Bruno Fernandes. Domenica il profilo ufficiale X del portoghese, seguito da 4,5 milioni di fan, è stato preso d'assalto da un hacker che ha trasformato la bacheca del giocatore in un flusso di contenuti deliranti e offensivi, scatenando il panico tra i tifosi e la dirigenza.