Premier League: lo United piega l’Arsenal, l’Aston Villa aggancia il City. Ok il Cheslea

Pazzo 3-2 all’Emirates, il Manchester United abbatte l’Arsenal e riapre la Premier League: i Gunners partono piuttosto bene, e a pochi istanti dalla mezzora passano in vantaggio grazie all’autorete di Lisandro Martinez, provocata da Odegaard. I Red Devils si scuotono dopo il gol subito, e al 37’ trovano l’1-1 con la conclusione di Mbeumo. Dopo l’intervallo sono ancora gli uomini di Carrick a spingere: al 50’ doppia combinazione tra Dorgu e Bruno Fernandes, con l’ex Lecce che si inventa il 2-1. La squadra di Arteta cerca di rimediare e spinge forte per il pari, che arriva all’84’ con Merino. Partita finita? Altroché: tre minuti più tardi Mainoo serve Cunha, che fa partire un destro secco da fuori area per bucare Raya e infilare il definitivo 3-2. L’Arsenal resta fermo a 50 punti, sempre in vetta ma ora soltanto a +4 su City e Aston Villa. Il Manchester United si rilancia anche in zona Champions, agganciando il quarto posto a quota 38 punti.