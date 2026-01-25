Premier League: lo United piega l’Arsenal, l’Aston Villa aggancia il City. Ok il Cheslea
Si riapre la Premier: i Gunners vanno ko 3-2 in casa contro i Red Devils: ora City e Aston Villa (che supera 2-0 il Newcastle) sono solo a -4
Si riapre la Premier League nella 23a giornata: il pazzo 3-2 esterno del Manchester United sull’Arsenal avvicina le avversarie alla vetta e manda i Red Devils al quarto posto. Sorride quindi l’Aston Villa, che torna ad agganciare il Manchester City con il 2-0 esterno sul campo del Newcastle: entrambe ora sono a -4 dai Gunners. Il Chelsea supera 3-1 il Crystal Palace fuori casa, successo esterno anche per il Nottingham Forest sul Brentford (2-0).
ARSENAL-MANCHESTER UNITED 2-3
Pazzo 3-2 all’Emirates, il Manchester United abbatte l’Arsenal e riapre la Premier League: i Gunners partono piuttosto bene, e a pochi istanti dalla mezzora passano in vantaggio grazie all’autorete di Lisandro Martinez, provocata da Odegaard. I Red Devils si scuotono dopo il gol subito, e al 37’ trovano l’1-1 con la conclusione di Mbeumo. Dopo l’intervallo sono ancora gli uomini di Carrick a spingere: al 50’ doppia combinazione tra Dorgu e Bruno Fernandes, con l’ex Lecce che si inventa il 2-1. La squadra di Arteta cerca di rimediare e spinge forte per il pari, che arriva all’84’ con Merino. Partita finita? Altroché: tre minuti più tardi Mainoo serve Cunha, che fa partire un destro secco da fuori area per bucare Raya e infilare il definitivo 3-2. L’Arsenal resta fermo a 50 punti, sempre in vetta ma ora soltanto a +4 su City e Aston Villa. Il Manchester United si rilancia anche in zona Champions, agganciando il quarto posto a quota 38 punti.
NEWCASTLE-ASTON VILLA 0-2
Tutto facile per l’Aston Villa, che regola 2-0 il Newcastle a St. James’ Park e aggancia nuovamente il Manchester City al secondo posto. La squadra di Emery preme forte sull’acceleratore nel primo tempo, stappando la partita al 19’ con Buendia su assist di Rogers. I Magpies reagiscono solo a fine primo tempo, ma restano sotto. Tonali e compagni provano a pareggiare i conti anche a inizio ripresa, ma all’88’ arriva il colpo del ko: Digne apparecchia per il definitivo 2-0 di Watkins. L’Aston Villa sale a 46 punti, appaiato al Manchester City e ora solamente a -4 dall’Arsenal capolista. Newcaslte fermo a quota 33 punti, in nona posizione ma ancora soltanto a -5 dal quarto posto.
LE ALTRE PARTITE
Anche il Chelsea si avvicina alle prime quattro posizioni, i Blues piegano 3-1 il Crystal Palace in trasferta e sono soltanto a -1 dal Manchester United. Gli ospiti sbloccano la partita con Estevao al 34’, raddoppiano al 50’ con Joao Pedro proprio su assist di Estevao e chiudono i conti al 64’ con il rigore di Enzo Fernandez. Inutile il gol della bandiera di Richards all’88’, che arriva anche dopo l’espulsione di Wharton per i padroni di casa. Vince in trasferta anche il Nottingham Forest, 2-0 sul campo del Brentford grazie alle reti di Igor Jesus (12’) e Awoniyi (79’).