Tottenham, Bissouma sospeso dal club: in un video respirava gas esilarante

INGHILTERRA

Il maliano salterà la prima di campionato col Leicester: "Ha mancato alle sue responsabilità"

© Getty Images Il centrocampista del Tottenham, Yves Bissouma, salterà l'inizio della stagione di Premier League dopo essere stato sospeso dal club a seguito di un'indagine su un filmato che lo mostrava mentre inalava protossido di azoto, noto anche come gas esilarante. Lo stesso Bissouma ha postato su Snapchat lo scorso fine settimana il video che lo ritraeva mentre inalava la sostanza, una droga di Classe C secondo la legge britannica. Il nazionale del Mali si è scusato e ha ammesso la sua "grave mancanza di giudizio".

A seguito di un'indagine interna, a Bissouma è stata inflitta una sospensione per una partita, quindi salterà la prima partita di Premier League del Tottenham sul campo del Leicester, in programma lunedì.

"È un calciatore di questo club, ha delle responsabilità nei confronti del club, dei suoi compagni di squadra, dei nostri sostenitori, di tutti coloro che sono associati al club, e ha mancato a tali doveri", ha affermato il manager degli Spurs, Ange Postecoglou. "Lunedi' non sarà disponibile, ma oltre a questo, c'è anche un po' di fiducia che deve essere costruita tra me e Biss e tra Biss e il gruppo. È su questo che deve lavorare sodo, per riconquistarla", ha aggiunto.

Il protossido di azoto è usato in medicina come anestetico e antidolorifico. Un uso eccessivo può causare danni al cervello e al tessuto nervoso.

Vedi anche Calcio estero Premier League, esplode il caso del gas esilarante: un calciatore in clinica per disintossicarsi