FA Cup, Castellanos salva il West Ham: gol decisivo contro il QPR

Il Taty Castellanos si prende subito il West Ham. Alla seconda presenza con la maglia degli Hammers, l'ex attaccante della Lazio ha trovato il gol decisivo nella sfida di FA Cup contro il QPR. Partito ancora una volta titolare (come in Premier contro il Nottingham), l'attaccante argentino ha trovato la rete decisiva del 2-1 al 98', nel corso dei templi supplementari. La squadra di Espirito Santo era andata in vantaggio con la rete di Summerville, subendo poi il pareggio nel corso del secondo tempo a causa del gol di Kone.