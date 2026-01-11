Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

FA CUP

FA Cup, Castellanos salva il West Ham: gol decisivo contro il QPR

L'ex attaccante della Lazio subito in gol con la sua nuova squadra 

11 Gen 2026 - 19:10
7 foto

Il Taty Castellanos si prende subito il West Ham. Alla seconda presenza con la maglia degli Hammers, l'ex attaccante della Lazio ha trovato il gol decisivo nella sfida di FA Cup contro il QPR. Partito ancora una volta titolare (come in Premier contro il Nottingham), l'attaccante argentino ha trovato la rete decisiva del 2-1 al 98', nel corso dei templi supplementari. La squadra di Espirito Santo era andata in vantaggio con la rete di Summerville, subendo poi il pareggio nel corso del secondo tempo a causa del gol di Kone. 

A supplementari, decisiva è stato il colpo di testa del Taty su assist dello stesso Summerville. Grazie a questa vittoria, il West Ham passa al quarto turno. 

fa cup
castellanos
west ham

Premier League

Il Sunderland frena il City e fa felice l'Arsenal. Liverpool, la crisi non è ancora finita

Redazione
7

Castellanos si prende subito il West Ham: gol decisivo ai supplementari con il QPR

Il Liverpool ferma l'Arsenal, Arteta non riesce a scappare

Haaland, altro record mostruoso al City. E Khabib svela il suo segreto... per sbaglio

5

Frank beve dal bicchiere dell'Arsenal e si scatena la bufera social FOTO

City e Aston Villa frenano ancora, l'Arsenal può scappare. Chelsea ko, pazzo 4-3 del Newcastle

Redazione

Enzo Fernandez risponde a Rejinders: il Chelsea alla prima senza Maresca frena il City. Liverpool beffato, Thiaw in gol

Un super Rice trascina l'Arsenal contro il Bournemouth: Gunners sempre più in vetta

Il Sunderland frena il City e fa felice l'Arsenal. Liverpool, la crisi non è ancora finita

Redazione

I più visti di Calcio Estero

La carriera di Bove riparte dall'Inghilterra: vicina la firma col nuovo club

Pavard scherza con Lucas Hernandez dopo la finale persa. I tifosi insorgono: "Vattene!"

Derby al Real, Atletico piegato con il super gol di Valverde: adesso la sfida al Barça per la Supercoppa

Crisi Mourinho, perde ancora e attacca i suoi: "Gli auguro di non dormire". E la Juve si avvicina

Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore che ha sfidato il fuoco per salvare la fidanzata

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà