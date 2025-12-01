Logo SportMediaset

Terrore a Nizza: Boga e compagni aggrediti dai tifosi dopo il ko con il Loriant

Un gruppo di ultras ha atteso la squadra di rientro al centro sportivo e ne è nata una colluttazione: attimi di tensione con insulti, anche razzisti, sputi, calci nelle parti basse e pugni 

di Redazione
01 Dic 2025 - 22:30

Terrore a Nizza. Domenica sera dopo la sesta sconfitta di fila, per 3-1 sul campo del Loriant, un gruppo di circa 400 tifosi ha atteso la squadra al centro sportivo di rientro dalla trasferta. Quello che doveva essere un confronto si è trasformato in una sorta di rissa: tra i più colpiti l'ex Atalanta e Sassuolo Jérémie Boga e Tarem Moffi, bersagli di calci nelle parti basse, pugni, insulti razzisti e perfino sputi.

In un primo momento due tifosi erano saliti sul pullman, esprimendo tutta la loro insoddisfazione per il rendimento della squadra.  Poi però i giocatori sono scesi dal veicolo e sono finiti in pasto al branco degli ultras inferociti. Anche lo staff è stato preso di mira dalla furia dei tifosi: il ds Florian Maurice ha ricevuto lo stesso trattamento dei calciatori. 

Un'aggressione che ha spinto l'ivoriano e il nigeriano a sporgere denuncia oltre a non presentarsi oggi alla ripresa degli allenamenti, avendo preso 5 giorni di prognosi per le botte ricevute. Il club ha condannato con fermezza il raid dei tifosi: "Domenica, al ritorno da Lorient, il gruppo squadra è stato accolto davanti al Centro di Formazione e Sviluppo da una folto gruppo di tifosi. Il club comprende la frustrazione generata dal susseguirsi di prestazioni scadenti e di prestazioni lontane dai suoi valori, tuttavia, gli incidenti verificatisi durante questo raduno sono inaccettabili. Diversi membri del club sono stati presi di mira. L'OGC Nice offre loro il suo pieno sostegno e condanna questi atti con la massima fermezza".

