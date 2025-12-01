Terrore a Nizza: Boga e compagni aggrediti dai tifosi dopo il ko con il Loriant

Un'aggressione che ha spinto l'ivoriano e il nigeriano a sporgere denuncia oltre a non presentarsi oggi alla ripresa degli allenamenti, avendo preso 5 giorni di prognosi per le botte ricevute. Il club ha condannato con fermezza il raid dei tifosi: "Domenica, al ritorno da Lorient, il gruppo squadra è stato accolto davanti al Centro di Formazione e Sviluppo da una folto gruppo di tifosi. Il club comprende la frustrazione generata dal susseguirsi di prestazioni scadenti e di prestazioni lontane dai suoi valori, tuttavia, gli incidenti verificatisi durante questo raduno sono inaccettabili. Diversi membri del club sono stati presi di mira. L'OGC Nice offre loro il suo pieno sostegno e condanna questi atti con la massima fermezza".