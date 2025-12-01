Buffon: "Spalletti l'uomo giusto per la Juventus"

"Spalletti è l'allenatore giusto per la Juve? Senza dubbio, è l'allenatore migliore che ci fosse sulla piazza e la persona migliore su cui si poteva appoggiare la Juve in questo momento. La cosa che mi dispiace è che Luciano non abbia avuto l'opportunità di iniziare sin dal ritiro, perché avrebbe potuto indirizzare il mercato e la campagna acquisti. Invece è dovuto salire in sella. Ma il desiderio di essere di nuovo protagonista e di avere una sfida ha fatto sì che non si ponesse questo dubbio". Così Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, ospite di Radio Anch'io Sport.