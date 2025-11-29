Go Ahead Eagles-Stoccarda: Edvardsen prende in giro Stiller per il suo naso, scoppia la bufera

L'ex Inter Wesley Sneijder non ci sta: "Questo è bullismo". Poi le scuse a scoppio ritardato dello svedesedi Redazione
Un brutto episodio ha macchiato il match di Europa League disputato giovedì tra Go Ahead Eagles e Stoccarda, vinto 4-0 dai tedeschi. Nel corso del match Victor Edvardsen, attaccante svedese del club olandese, ha preso in giro con gesti plateali Angelo Stiller per via della forma del suo naso. Un brutto gesto di bullismo che in pochi secondi ha scatenato una rissa, sedata dal direttore di gara con un'ammonizione per entrambi. A fine gara Edvardsen ha perso l'occasione per scusarsi: "L'ho fatto perché volevo dare un po' di energia alla nostra squadra. L'adrenalina ha avuto la meglio su di me. Non mi sono scusato e non so se lo farò. Se lo rivedo potrei farlo, ma lui ha detto tante cose. Potrebbe anche lui scusarsi con me". La società olandese ha preso subito dei provvedimenti per punire il comportamento dello svedese: "Il club ha multato Edvardsen di 500 euro, che saranno devoluti ai servizi sociali del club".
Il giorno, dopo, il bomber scandinavo (anche per la rilevanza mondiale del suo brutto gesto) è tornato sui suoi passi e si è scusato con Stiller: "Voglio scusarmi per il mio comportamento di ieri. Tra noi sono state dette e fatte cose che non si addicono a un campo da calcio. Dopo la partita, sono andato negli spogliatoi dello Stoccarda per scusarmi. Ho un ruolo da esempio per gli altri e devo comportarmi di conseguenza".
Il brutto gesto ha fatto andare su tutte le furie a caldo Wesley Sneijder, commentatore di Ziggo Sport. L'ex trequartista dell'Inter ha condannato con durezza gesto e successive parole di Edvardsen: "Dovrebbe andare negli spogliatoi e scusarsi subito. Questo è bullismo. Sappiamo cosa può portare il bullismo, ne abbiamo viste di cose, è un fatto serio. Quelli del Go Ahead Eagles dovrebbero prenderlo per un orecchio e trascinarlo nello spogliatoio dello Stoccarda. Devo smettere di parlare perché mi sto arrabbiando sempre più".