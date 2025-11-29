Go Ahead Eagles-Stoccarda: Edvardsen prende in giro Stiller per il suo naso, scoppia la bufera

Un brutto episodio ha macchiato il match di Europa League disputato giovedì tra Go Ahead Eagles e Stoccarda, vinto 4-0 dai tedeschi. Nel corso del match Victor Edvardsen, attaccante svedese del club olandese, ha preso in giro con gesti plateali Angelo Stiller per via della forma del suo naso. Un brutto gesto di bullismo che in pochi secondi ha scatenato una rissa, sedata dal direttore di gara con un'ammonizione per entrambi. A fine gara Edvardsen ha perso l'occasione per scusarsi: "L'ho fatto perché volevo dare un po' di energia alla nostra squadra. L'adrenalina ha avuto la meglio su di me. Non mi sono scusato e non so se lo farò. Se lo rivedo potrei farlo, ma lui ha detto tante cose. Potrebbe anche lui scusarsi con me". La società olandese ha preso subito dei provvedimenti per punire il comportamento dello svedese: "Il club ha multato Edvardsen di 500 euro, che saranno devoluti ai servizi sociali del club".