Cremonese, Nicola: "Fatto uno step importante. Vardy? Un campione vero"

Nicola, tecnico della Cremonese, si gode il successo sul Bologna al Dall'Ara e si coccola Jamie Vardy, grande protagonista del match con una doppietta: "I ragazzi sono stati bravissimi, sarebbe sciocco non dirlo perché è sotto gli occhi di tutti che, a parte il risultato, si è creato anche dell'altro. Non è che abbiamo vinto la partita e basta. Il Bologna è una grande squadra, noi non vincevamo qui da trentacinque anni. Si parla di una grandissima squadra che ha fatto la sua partita, noi abbiamo sbagliato meno. Per noi era importante unire le due cose sulle quali stiamo lavorando". Poi su Vardy: "Per noi è un punto di riferimento. Da allenatore posso solo dire che i grandi campioni sono di una semplicità incredibile. Il gruppo della Cremonese ha accolto Vardy con un grande privilegio, Vardy ha riconosciuto questo e si sta dimostrando un uomo vero sotto tutti i punti di vista".