Bufera Barca-Real, Laporta: "Mai corrotto gli arbitri, il Madrid invece..."

Il caso Negreira divide sempre più Real Madrid e Barcellona. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha risposto duramente alle illazioni del suo omologo, Florentino Perez, che nei giorni scorsi aveva usato parole al veleno nei confronti del club blaugrana. Il numero uno dei catalani ha risposto per le rime alle frecciatine di Florentino: "Il Barcellona non ha mai comprato un arbitro e in generale non viene favorito, contrariamente a quanto accade con il Real Madrid da tutta la vita. Hanno favorito il Madrid per tutta la vita. Per non andare oltre, nell'ultima partita il Real Madrid ha segnato due gol che non andavano convalidati: è chiaro che Bellingham tocca la palla con il braccio e nell'altra Vinicius colpisce sul naso Iñaki. Se quei due gol non fossero stati assegnati ora il Barcellona sarebbe in cima alla Liga".