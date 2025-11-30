Flamengo nella storia: batte il Palmeiras e vince la 4ª Coppa Libertadores, decide l'ex Juve Danilo

Yildiz nella storia della Juve: il più giovane capitano bianconero di sempre
Il Flamengo batte il Palmeiras 1-0 a Lima e vince la 4ª Libertadores (record brasiliano). Decide il gol dell'ex Juve Danilodi Stefano Fiore
Il Flamengo scrive una nuova pagina di storia del calcio sudamericano. Il club di Rio de Janeiro ha conquistato la sua quarta Coppa Libertadores, battendo il Palmeiras per 1-0 in una finale tutta brasiliana disputata allo Stadio Monumental di Lima. Con questo successo, il Flamengo diventa il primo club del suo Paese a vincere per quattro volte la massima competizione continentale, l'equivalente della Champions League sudamericana.
A decidere l'incontro, giocato davanti a circa 50mila spettatori, è stato un volto noto del calcio italiano. Il gol vittoria è arrivato al minuto 67 del secondo tempo grazie a Danilo: l'ex difensore della Juventus è svettato in area, insaccando di testa su calcio d'angolo e regalando il trofeo ai rossoneri.
Un gol pesantissimo che consegna al Flamengo il primato assoluto tra le squadre brasiliane nell'albo d'oro della competizione.
