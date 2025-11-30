Flamengo nella storia: batte il Palmeiras e vince la 4ª Coppa Libertadores, decide l'ex Juve Danilo

A decidere l'incontro, giocato davanti a circa 50mila spettatori, è stato un volto noto del calcio italiano. Il gol vittoria è arrivato al minuto 67 del secondo tempo grazie a Danilo: l'ex difensore della Juventus è svettato in area, insaccando di testa su calcio d'angolo e regalando il trofeo ai rossoneri.