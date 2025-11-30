Logo SportMediaset

Flamengo nella storia: batte il Palmeiras e vince la 4ª Coppa Libertadores, decide l'ex Juve Danilo

Il Flamengo batte il Palmeiras 1-0 a Lima e vince la 4ª Libertadores (record brasiliano). Decide il gol dell'ex Juve Danilo

di Stefano Fiore
30 Nov 2025 - 09:00

Il Flamengo scrive una nuova pagina di storia del calcio sudamericano. Il club di Rio de Janeiro ha conquistato la sua quarta Coppa Libertadores, battendo il Palmeiras per 1-0 in una finale tutta brasiliana disputata allo Stadio Monumental di Lima. Con questo successo, il Flamengo diventa il primo club del suo Paese a vincere per quattro volte la massima competizione continentale, l'equivalente della Champions League sudamericana.

L'ex bianconero Danilo firma il trionfo a Lima

 A decidere l'incontro, giocato davanti a circa 50mila spettatori, è stato un volto noto del calcio italiano. Il gol vittoria è arrivato al minuto 67 del secondo tempo grazie a Danilo: l'ex difensore della Juventus è svettato in area, insaccando di testa su calcio d'angolo e regalando il trofeo ai rossoneri.

Un gol pesantissimo che consegna al Flamengo il primato assoluto tra le squadre brasiliane nell'albo d'oro della competizione.

