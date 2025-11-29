Ligue 1, i risultati: Minamino stende il PSG, il Marsiglia può andare in testa

MONACO-PSG 1-0

Lo Stade Louis II è la cornice del big match tra il Monaco e il Psg, gara che vede segnare per primi i padroni di casa al 40’: Salisu trova infatti la rete per i monegaschi, ma l’arbitro la annulla per fuorigioco. Kvaratskhelia prova allora a colpire per i parigini nei primi minuti del secondo tempo, ma Hradecky gli sbarra la porta. Pochi istanti più tardi è invece Mayulu a sfiorare la rete con un bel colpo di testa. A passare avanti 1-0 è quindi il Monaco al 69’, grazie al mancino di Minamino: pietrificato Chevalier sulla conclusione dell’ex Liverpool, spiazzato anche da una lieve deviazione. Decisivo a un quarto d’ora dal termine è invece il recupero di Salisu su Kvaratskhelia, pronto a calciare a rete. All’80’ il Monaco resta però improvvisamente in dieci per l’espulsione di Kehrer: il Var richiama l’arbitro per evidenziare un fallo da ultimo uomo del tedesco e fargli cambiare il colore del cartellino da giallo a rosso. Pocognoli regala allora l’esordio casalingo a Pogba (86’), con il Monaco che riesce a difendere l’1-0 fino al triplice fischio. I monegaschi ritrovano così la vittoria, dopo tre sconfitte consecutive, e salgono a 23 punti. A 30 resta invece il Psg, che incassa il secondo ko in questa Ligue 1.