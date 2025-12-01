Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Napoli, Manna sul mercato di gennaio: "Stiamo lavorando: focus in mezzo"

01 Dic 2025 - 23:23
© IPA

© IPA

Il Gran Galà del Calcio è stata la grande festa del Napoli. Gli azzurri hanno fatto incetta di premi: dal miglior club, fino al miglior giocatore con Scott McTominay passando per il titolo di miglior allenatore ad Antonio Conte. Alla premiazione era presente anche il ds azzurro, Giovanni Manna, che ha parlato così del mercato di gennaio alle porte: "L’ho già detto: parlare di mercato ora sminuirebbe il lavoro dell’allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su delle cose, cercheremo delle opportunità. Sicuramente il focus è a centrocampo“. Un reparto falcidiato da infortuni lunghi che potrebbe aver bisogno di qualche ritocco: "De Bruyne ha un infortunio lungo, almeno fino a fine febbraio. Gilmour ne avrà per due mesi, almeno fino ai primi di febbraio. Anguissa tornerà un po’ prima. L’emergenza è a centrocampo“. Poi, per chiudere, una precisazione sulla dichiarazione di Conte e le difficoltà a inserire nel gruppo tante teste nuove: "Non si è mai lamentato di avere troppi giocatori, ha detto che è difficile aggiungere 9 giocatori, è normale. È stato bravissimo a inserirli gradualmente“.

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Bernardo Silva apre all’addio: "Potrebbe essere la mia ultima stagione al City". Milan e Juve alla finestra

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:23
Napoli, Manna sul mercato di gennaio: "Stiamo lavorando: focus in mezzo"
22:42
Parma, idea Mandas in prestito per la porta
21:23
Psg, si lavora al rinnovo di Doué
20:13
Newcastle, Howe lancia il mercato di gennaio: "Mi piacerebbe sempre mantenere la squadra fresca"
19:33
Lazio, prende quota lo scambio Noslin-Ilic con il Torino