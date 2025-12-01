Napoli, Manna sul mercato di gennaio: "Stiamo lavorando: focus in mezzo"

Il Gran Galà del Calcio è stata la grande festa del Napoli. Gli azzurri hanno fatto incetta di premi: dal miglior club, fino al miglior giocatore con Scott McTominay passando per il titolo di miglior allenatore ad Antonio Conte. Alla premiazione era presente anche il ds azzurro, Giovanni Manna, che ha parlato così del mercato di gennaio alle porte: "L’ho già detto: parlare di mercato ora sminuirebbe il lavoro dell’allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su delle cose, cercheremo delle opportunità. Sicuramente il focus è a centrocampo“. Un reparto falcidiato da infortuni lunghi che potrebbe aver bisogno di qualche ritocco: "De Bruyne ha un infortunio lungo, almeno fino a fine febbraio. Gilmour ne avrà per due mesi, almeno fino ai primi di febbraio. Anguissa tornerà un po’ prima. L’emergenza è a centrocampo“. Poi, per chiudere, una precisazione sulla dichiarazione di Conte e le difficoltà a inserire nel gruppo tante teste nuove: "Non si è mai lamentato di avere troppi giocatori, ha detto che è difficile aggiungere 9 giocatori, è normale. È stato bravissimo a inserirli gradualmente“.