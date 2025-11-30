Messi infinito: conquista la finale in Mls e diventa il re degli assist della storia del calcio

Con il suo Miami ha travolto 5-1 il New York City, sfiderà i Vancouver Whitecapsdi Redazione
L'Inter Miami di Lionel Messi ha travolto il New York City FC per 5-1 nella finale della Eastern Conference, qualificandosi per la finale del campionato nordamericano di calcio (Mls). Miami punterà al suo primo titolo il 6 dicembre, ospitando i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller che nell'altra semifinale hanno battuto 3-1 il San Diego FC. L'argentino Tadeo Allende ha realizzato una tripletta (14', 23', 89'), completata dai gol di Mateo Silvetti (67'), su assist di Messi, e Telasco Segovia (83'). Di Justin Haak (37') il gol della bandiera per gli ospiti.
Messi avrà dunque l'opportunità la prossima settimana di vincere per la prima volta il campionato nordamericano, dopo dieci titoli in Spagna con il Barcellona e due in Francia con il Paris SG. L'otto volte Pallone d'oro non ha ancora deciso se difenderà il titolo mondiale con l'Argentina il prossimo anno durante i primi mondiali a 48 squadre, che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
Nel frattempo si gode l'ennesimo record di una carriera immensa. Con quello a Silvetti, Leo raggiunge quota 405 assist. Dietro di lui Puskas a 404 e Pelé a 369. In attesa della finale in partita unica a Fort Lauderdale contro i canadesi di sabato prossimo alle 20,30, ora locale, Messi a 38 anni può comunque dire di aver già dato un contribuito straordinario alla storia del calcio.