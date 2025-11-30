Messi infinito: conquista la finale in Mls e diventa il re degli assist della storia del calcio

L'Inter Miami di Lionel Messi ha travolto il New York City FC per 5-1 nella finale della Eastern Conference, qualificandosi per la finale del campionato nordamericano di calcio (Mls). Miami punterà al suo primo titolo il 6 dicembre, ospitando i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller che nell'altra semifinale hanno battuto 3-1 il San Diego FC. L'argentino Tadeo Allende ha realizzato una tripletta (14', 23', 89'), completata dai gol di Mateo Silvetti (67'), su assist di Messi, e Telasco Segovia (83'). Di Justin Haak (37') il gol della bandiera per gli ospiti.