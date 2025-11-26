Logo SportMediaset

Calcio
Calcio estero
LA NOVITÀ

A Dubai apre il parco a tema del Real, benvenuti a "Real Madrid World"

26 Nov 2025 - 17:23
Primo club al mondo, il Real Madrid porta i tifosi nel cuore dell'universo dei Blancos con l'apertura di "Real Madrid World" a Dubai, un parco tematico che come riporta Marca combina storia, tecnologia e adrenalina e con percorsi interattivi e attrazioni che ricreano i momenti più iconici del club, permette ai visitatori di vivere, almeno per un giorno, la routine di un calciatore del Real. All'interno della struttura non mancano le montagne russe e altre attrazioni e c'è anche un museo di statue di cera che celebra le leggende di ieri e di oggi, da Cristiano Ronaldo a Zinedine Zidane. Accanto alle attrazioni principali, Real Madrid World offre anche spazi più rilassanti: un ristorante a tema e un chiosco di churros con cioccolato contribuiscono a ricreare un'atmosfera tipicamente madrilena, per un'esperienza che unisce intrattenimento e identità del club.

real madrid

