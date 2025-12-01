Cremonese, la gioia di Vardy: "Tre punti fondamentali, tutti spingono per lo stesso obiettivo"

Prima doppietta italiana per Vardy, che trascina la Cremonese al 3-1 di Bologna. L'inglese, intercettato da Dazn, ha commentato così la gara: "Stiamo uscendo da un periodo difficile e questa sarebbe stata una partita tipica infrasettimanale in Italia. È bello segnare due gol, ma la cosa più importante è avere i tre punti e mantenere questo progresso. Questo è un altro passo nella giusta direzione. Sì, c'è stata una settimana di pioggia molto britannica, ma l'aspetto fondamentale era ottenere i tre punti e soprattutto fare uno step progressivo in più". E ancora: "E' vero che non ti lamenti mai? Tutti i compagni non si lamentano quando siamo in allenamento o in altre situazioni. Tutti sono impegnati e vogliono il meglio per il club. Spingono tutti per lo stesso obiettivo".