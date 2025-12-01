Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, la gioia di Vardy: "Tre punti fondamentali, tutti spingono per lo stesso obiettivo"

01 Dic 2025 - 23:18
© Getty Images

© Getty Images

Prima doppietta italiana per Vardy, che trascina la Cremonese al 3-1 di Bologna. L'inglese, intercettato da Dazn, ha commentato così la gara: "Stiamo uscendo da un periodo difficile e questa sarebbe stata una partita tipica infrasettimanale in Italia. È bello segnare due gol, ma la cosa più importante è avere i tre punti e mantenere questo progresso. Questo è un altro passo nella giusta direzione. Sì, c'è stata una settimana di pioggia molto britannica, ma l'aspetto fondamentale era ottenere i tre punti e soprattutto fare uno step progressivo in più". E ancora: "E' vero che non ti lamenti mai? Tutti i compagni non si lamentano quando siamo in allenamento o in altre situazioni. Tutti sono impegnati e vogliono il meglio per il club. Spingono tutti per lo stesso obiettivo".

Ultimi video

01:22
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 01-12 DICH

Spalletti: "Vlahovic starà fermo 2-3 mesi, peccato perchè era molto dentro alla squadra"

03:16
SRV RULLO SCUDETTO - CAMPIONATO FOTOCOPIA 1/12 (MUSICATO) sconfitta Bologna

Scudetto in fotocopia: un campionato già visto

02:05
SRV RULLO VIGILIA BARCELLONA-ATLETICO MADRID DEF DEF

Liga show: Barcellona-Atletico Madrid su Italia 1

00:57
DICH BEDIN LEGA B 1/12 DICH

Bedin: "Esposito il gioiello dello scorso campionato di B"

02:41
DICH DE SIERVO 1/12 DICH

De Siervo: "Milan-Como in Australia? Aspettiamo solo ok della Fifa"

02:06
DICH LA RUSSA 1/12 DICH

La Russa: "Lotito fa bene a essere arrabbiato per il rigore"

03:54
DICH DE LAURENTIIS 1/12 DICH

De Laurentiis: "Il problema del Napoli sono gli infortuni"

01:02
DICH KEAN 1/12 DICH

Kean: "Ce la faremo a salvarci"

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

01:52
SRV RULLO NAPOLI LA "VACANZA" BENEDETTA 1/12 (MUSICATO) SRV

Napoli, la "vacanza" benedetta e i segreti di Conte

02:06
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA UDINESE - COPPA ITALIA 1/12 (CON SOTTOPANCIA)

Juve, arriva la Coppa Italia e Spalletti carica: "Abituiamoci a vincere"

26:21
Spalletti: "La prima cosa è vincere"

Spalletti: "La prima cosa è vincere"

01:33
SRV RULLO FIORENTINA - IL MERCATO ANTI CRISI 1/12

Fiorentina ultima: il mercato è l'ancora di salvezza

01:50
SRV RULLO INTER RESPIRA VERSO COPPA ITALIA 1/12 SRV

Inter, testa alla Coppa Italia: Chivu si gode Lautaro

01:40
SRV RULLO COPPA ITALIA PROGRAMMA

Coppa Italia, ecco il programma: 6 partite in 3 giorni solo su Mediaset

01:22
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 01-12 DICH

Spalletti: "Vlahovic starà fermo 2-3 mesi, peccato perchè era molto dentro alla squadra"

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:32
Bologna, Italiano: "Partita nata male ma noi superficiali. Ci rifaremo"
23:30
Buffon: "Spalletti l'uomo giusto per la Juventus"
23:26
Cremonese, Nicola: "Fatto uno step importante. Vardy? Un campione vero"
23:18
Cremonese, la gioia di Vardy: "Tre punti fondamentali, tutti spingono per lo stesso obiettivo"
22:15
Gran Galà Calcio, Calcagno: "Serie A e Nazionale gambe del nostro movimento"