Dramma Tahirys Dos Santos: il talento del Metz tra i feriti della strage di Crans-Montana. "Gravi ustioni"

Il 19enne terzino francese è ricoverato in Germania dopo il rogo di Capodanno. Il club sotto shock
Il mondo del calcio col fiato sospeso per Tahirys Dos Santos. C'è anche il 19enne promettente terzino sinistro del Metz tra le persone colpite dal devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Una tragedia immane che ha causato 47 morti, e che ora vede il giovane atleta combattere una partita difficilissima in un letto d'ospedale.
Dos Santos, che milita nella seconda squadra del club (Metz B) ma è già nell'orbita della formazione di Ligue 1, ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. La violenza delle fiamme non gli ha lasciato scampo mentre si trovava nel locale. I soccorritori hanno disposto l'immediato trasferimento con un volo sanitario in una struttura specializzata in Germania, dove il ragazzo si trova attualmente ricoverato.
La notizia ha sconvolto l'ambiente del club francese, che ha confermato l'accaduto con una nota ufficiale carica di apprensione: "Il Metz annuncia con profondo dolore che Tahirys Dos Santos è rimasto ferito nell'incendio. Dirigenti, giocatori e staff sono vicini a Tahirys in queste ore difficili". La società ha fatto sapere di essere in contatto costante con le autorità mediche per organizzare, non appena le condizioni cliniche lo consentiranno, il trasferimento del giocatore all'ospedale di Mercy, vicino alla sua abitazione e ai suoi affetti.