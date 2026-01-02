Dramma Tahirys Dos Santos: il talento del Metz tra i feriti della strage di Crans-Montana. "Gravi ustioni"

La notizia ha sconvolto l'ambiente del club francese, che ha confermato l'accaduto con una nota ufficiale carica di apprensione: "Il Metz annuncia con profondo dolore che Tahirys Dos Santos è rimasto ferito nell'incendio. Dirigenti, giocatori e staff sono vicini a Tahirys in queste ore difficili". La società ha fatto sapere di essere in contatto costante con le autorità mediche per organizzare, non appena le condizioni cliniche lo consentiranno, il trasferimento del giocatore all'ospedale di Mercy, vicino alla sua abitazione e ai suoi affetti.