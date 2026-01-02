Logo SportMediaset

Jeremy Clarkson e quella passione per Range Rover

Il giornalista e conduttore si aggira - quasi - esclusivamente per le campagne inglesi a bordo dei lussuosi 4X4

di Tommaso Marcoli
02 Gen 2026 - 09:45
Jeremy Clarkson e Range Rover: una lunga storia d'amore. Non soltanto per le "esigenze" di schermo quando conduceva TopGear, ma anche per la sua vita privata. A maggior ragione da quando è titolare di un'azienda agricola (tutto documentato nel programma Clarkson Farm). In molti episodi di quest'ultima, Clarkson è a bordo del suo RR Vogue SE con motore 3.6 litri V8 Turbo Diesel, da lui stesso definita "la miglior automobile mai prodotta".

Jermey Clarkson è innamorato di Range Rover

Una lunga storia d'amore
La carriera televisiva di Clarkson ha una svolta nel 1988, quando la BBC trasmette la celebre serie TopGear. Da quel momento, l'istrionico conduttore inglese diventa il volto di riferimento del programma per il suo stile, la sua presenza e il suo giudizio sfrontato, spesso fuori misura. Il periodo è quello della prima Range Rover (Classic) che inizia a essere percepita come alternativa alla berline e alla station wagon di lusso. L'amore di Clarkson inizia così
Dalla TV alla fattoria
La storia del modello s'intreccia dunque con quella professionale - e personale - del giornalista e conduttore. Negli anni, le varie generazioni di RR hanno sempre trovato posto nel suo garage. L'inizio delle attività con Clarkson Farm hanno sicuramente cementificato questo "lgame": la versatilità e la facilità d'uso lontano d'asfalto sono uno strumento al servizio della fattoria. Poi certo, c'è quello sfrenato senso di appartenenza al Governo di sua Maestà che Clarkson ribadisce a ogni occasione. Anche attraverso le automobili, a soprattutto se Range Rover.

