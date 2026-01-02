Jeremy Clarkson e quella passione per Range Rover

Una lunga storia d'amore

La carriera televisiva di Clarkson ha una svolta nel 1988, quando la BBC trasmette la celebre serie TopGear. Da quel momento, l'istrionico conduttore inglese diventa il volto di riferimento del programma per il suo stile, la sua presenza e il suo giudizio sfrontato, spesso fuori misura. Il periodo è quello della prima Range Rover (Classic) che inizia a essere percepita come alternativa alla berline e alla station wagon di lusso. L'amore di Clarkson inizia così.

Dalla TV alla fattoria

La storia del modello s'intreccia dunque con quella professionale - e personale - del giornalista e conduttore. Negli anni, le varie generazioni di RR hanno sempre trovato posto nel suo garage. L'inizio delle attività con Clarkson Farm hanno sicuramente cementificato questo "lgame": la versatilità e la facilità d'uso lontano d'asfalto sono uno strumento al servizio della fattoria. Poi certo, c'è quello sfrenato senso di appartenenza al Governo di sua Maestà che Clarkson ribadisce a ogni occasione. Anche attraverso le automobili, a soprattutto se Range Rover.