Lione, squalifica terminata per Fonseca: in panchina dopo 9 mesi

Paulo Fonseca torna in panchina. A distanza di 297 giorni dall'ultima volta, l'allenatore del Lione è tornato a guidare la propria squadra in Ligue 1 dopo la squalifica rimediata lo scorso 2 marzo in seguito al testa a testa e alla furiosa protesta contro l’arbitro Benoît Millot in occasione di Lione-Brest. Fonseca era stato squalificato fino al 30 novembre 2025, con l'accesso agli spogliatoi della squadra limitati fino al 15 settembre. Questa sera, in occasione della sfida con il Lorient persa 1-0 in dieci uomini, l'allenatore portoghese è tornato in panchina senza nascondere la sua emozione: “È una sensazione fantastica tornare in campo dopo nove mesi di sospensione. Essere di nuovo accanto ai giocatori, vivere la partita con questa intensità… è completamente diverso. Sono felice".