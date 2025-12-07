Logo SportMediaset

Calcio
ligue 1
LIGUE 1

Lione, squalifica terminata per Fonseca: in panchina dopo 9 mesi

L'ex allenatore del Milan era stato squalificato lo scorso 2 marzo nella sfida con il Brest

di Martino Cozzi
07 Dic 2025 - 23:28
10 foto

Paulo Fonseca torna in panchina. A distanza di 297 giorni dall'ultima volta, l'allenatore del Lione è tornato a guidare la propria squadra in Ligue 1 dopo la squalifica rimediata lo scorso 2 marzo in seguito al testa a testa e alla furiosa protesta contro l’arbitro Benoît Millot in occasione di Lione-Brest. Fonseca era stato squalificato fino al 30 novembre 2025, con l'accesso agli spogliatoi della squadra limitati fino al 15 settembre. Questa sera, in occasione della sfida con il Lorient persa 1-0 in dieci uomini, l'allenatore portoghese è tornato in panchina senza nascondere la sua emozione: “È una sensazione fantastica tornare in campo dopo nove mesi di sospensione. Essere di nuovo accanto ai giocatori, vivere la partita con questa intensità… è completamente diverso. Sono felice". 

ligue 1
paulo fonseca
lione

