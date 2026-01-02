Logo SportMediaset

manovre azzurre

Napoli, frenata su Lucca: l'addio può slittare. Lukaku ancora ko, serve un vice-Hojlund

Big Rom ne avrà per altri 15-20 giorni: salta Lazio e Inter. Conte potrebbe congelare la cessione dell'ex Udinese 

02 Gen 2026 - 09:44

La situazione relativa al recupero di Romelu Lukaku potrebbe cambiare il destino di Lorenzo Lucca. Quella che sembrava una cessione certa nel mercato di gennaio, necessaria per finanziare i colpi in entrata visto la necessità di operare a saldo zero, rischia di subire una brusca frenata o quantomeno uno slittamento agli ultimissimi giorni di trattative.

L'illusione Riad e i tempi lunghi

 Il motivo è puramente numerico e fisico: Romelu Lukaku non è pronto. La convocazione per la Supercoppa Italiana è stata un'illusione, anche se va dato atto ad Antonio Conte di aver sempre frenato da questo punto di vista: Big Rom, fermo dal 14 agosto (oltre 140 giorni senza calcio), ha bisogno di almeno altre 2-3 settimane di lavoro individuale. Dovrebbe saltare la trasferta con la Lazio e il big match con l'Inter. Non è solo questione di guarigione clinica ma il belga ha caratteristiche fisiche che necessitano di lavoro specifico prima di poter tornare in forma.

Lucca, il destino cambia?

 In questo scenario, con il solo Rasmus Hojlund disponibile come prima punta, Antonio Conte potrebbe anche bloccare Lorenzo Lucca. Nonostante lo scarso impiego (appena 41 minuti nelle ultime nove gare) e il feeling mai sbocciato, l'ex Udinese serve numericamente in rosa. Manna e De Laurentiis sono costretti a riflettere: privarsi ora della riserva, senza la certezza del rientro di Lukaku, sarebbe un azzardo. La cessione di Lucca resta probabile, ma potrebbe concretizzarsi solo a fine gennaio, quando (e se) l'emergenza in attacco sarà rientrata.

