Napoli, frenata su Lucca: l'addio può slittare. Lukaku ancora ko, serve un vice-Hojlund

Il motivo è puramente numerico e fisico: Romelu Lukaku non è pronto. La convocazione per la Supercoppa Italiana è stata un'illusione, anche se va dato atto ad Antonio Conte di aver sempre frenato da questo punto di vista: Big Rom, fermo dal 14 agosto (oltre 140 giorni senza calcio), ha bisogno di almeno altre 2-3 settimane di lavoro individuale. Dovrebbe saltare la trasferta con la Lazio e il big match con l'Inter. Non è solo questione di guarigione clinica ma il belga ha caratteristiche fisiche che necessitano di lavoro specifico prima di poter tornare in forma.