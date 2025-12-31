Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
BRASILE

Paura per Roberto Carlos:  operato d'urgenza al cuore a San Paolo

L'ex Inter e Real Madrid è fuori pericolo

di Redazione
31 Dic 2025 - 13:31
© Getty Images

© Getty Images

Roberto Carlos, ex Inter, leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a intervento chirurgico in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno rivelato un problema cardiaco. La notizia è stata diffusa dal quotidiano spagnolo As. L'ex calciatore 52enne, fuori pericolo, rimarrà sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale, secondo le prime informazioni. Roberto Carlos si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, nell'ambito di un controllo medico di routine. Dopo aver eseguito una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno scoperto che il cuore non funzionava correttamente, portando alla decisione di operarlo immediatamente.

L'intervento, inizialmente considerato semplice, è durato quasi tre ore a causa di complicazioni.

roberto carlos

Ultimi video

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

01:32
I fenomeni turchi

I fenomeni turchi

01:34
La Roma non si ferma

La Roma non si ferma

01:35
Domenica Lazio-Napoli

Domenica Lazio-Napoli

01:33
Napoli, parla Manna

Napoli, parla Manna

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

01:44
Inter, fine anno in vetta

Inter, fine anno in vetta

01:34
Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

01:13
Guerra tra Lazio e Lega

Guerra tra Lazio e Lega

01:32
Luciano a testa bassa

Luciano a testa bassa

01:13
Fuorigioco, si cambia

La proposta di Infantino: nuove regole per il fuorigioco

01:45
Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

01:32
La svolta di Conte

La svolta di Conte

01:47
Inter compatta e lucida

Inter compatta e lucida

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

I più visti di Calcio Estero

Insaziabile Ronaldo: "Non smetto fino a che non arrivo a mille gol" | VIDEO: l'ultima doppietta

Inaki Williams all'attacco: "Una schifezza la Supercoppa di Spagna in Arabia"

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Si allarga lo scandalo scommesse: arrestati 14 calciatori della Super Lig

MCH VITTORIA PORTO 2-0 SU AVS con doppietta di Samu Aghehowa MCH

Il Porto di Farioli vola con la doppietta del 21enne Samu Aghehowa

Dopo l'omicidio di Pineida Felipe Caicedo dice basta: l'ex Lazio verso il ritiro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:19
Manna: "Napoli non è strafavorito per scudetto, ci sono gap strutturali"
13:41
Roma, Cristante: "Atalanta? Anche Gasp sarà un po' emozionato"
12:39
Roma in campo verso la sfida contro Atalanta: c'è anche Soulé
11:30
Napoli-Hellas, divieto di trasferta per i tifosi veronesi
10:52
Milan, Modric: "Boban e Totti i miei idoli. Scudetto già quest'anno? È possibile"