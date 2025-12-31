Paura per Roberto Carlos:  operato d'urgenza al cuore a San Paolo

Roberto Carlos, ex Inter, leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a intervento chirurgico in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno rivelato un problema cardiaco. La notizia è stata diffusa dal quotidiano spagnolo As. L'ex calciatore 52enne, fuori pericolo, rimarrà sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale, secondo le prime informazioni. Roberto Carlos si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, nell'ambito di un controllo medico di routine. Dopo aver eseguito una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno scoperto che il cuore non funzionava correttamente, portando alla decisione di operarlo immediatamente.