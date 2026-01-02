Logo SportMediaset

Manovre giallorosse

Juve, attenta: per Chiesa si inserisce la Roma

L'attaccante del Liverpool è stanco di fare panchina e potrebbe tornare in Italia per rilanciarsi 

02 Gen 2026 - 09:58

Il calciomercato giallorosso sta entrando più che mai nel vivo. Se, da un lato, Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori sono i due obiettivi principali per l'attacco, dall'altro la Roma si sta muovendo anche su diverse piste. 

Che Gasperini abbia bisogno di rinforzi là davanti per rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League non è un mistero. Oltre alle punte, Massara proverà a regalargli anche qualche esterno. Nelle ultime ore, il ds giallorosso avrebbe aggiunto alla propria lista anche il nome di Federico Chiesa, ormai stanco di fare panchina a Liverpool e desideroso di provare una nuova esperienza per rilanciare la propria carriera.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non è la prima volta che il classe '97 viene accostato alla Roma: Chiesa era un obiettivo concreto nell'estate 2024, quando in panchina c'era ancora Daniele De Rossi, ma alla fine scelse i Reds. Anche qualche mese fa, però, ci sarebbero stati contatti tra le parti, sia con Massara che con Gasp, e non è da escludere che la pista possa tornare a scaldarsi nei prossimi giorni. 

Nelle ultime ore di Chiesa se n'è parlato molto, visto che anche la Juventus starebbe pensando a un suo ritorno. L'attaccante del Liverpool potrebbe far rientro in Italia con la formula del prestito fino al termine della stagione, rinviando così tutti i discorsi in estate. Al momento, dunque, Roma e Juve sarebbero le due pretendenti principali con Gasperini e Spalletti che accoglierebbero volentieri in rosa uno dei simboli del trionfo azzurro ad Euro 2020. A proposito di Nazionale, Chiesa vuole tornare anche nel giro dell'Italia di Gattuso e queste due piazze potrebbero fare al caso suo. 

