Coppa d’Africa, tutte le qualificate agli ottavi: c’è anche il ‘miracolo’ Sudan

Si è chiusa la fase a gironi della Coppa d’Africa e con le 16 squadre qualificate agli ottavi è tempo di primi bilanci. La migliore della prima fase è stata l’Algeria del ct Petkovic, che chiude il gruppo E a punteggio pieno e con una differenza reti di +6, l’unica altra squadra con 9 punti è la Nigeria (nel gruppo C), mentre la Costa d’Avorio chiude il proprio girone davanti al Camerun e come migliori terze si qualificano il Mozambico e il Sudan.