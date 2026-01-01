Logo SportMediaset

Coppa d’Africa, tutte le qualificate agli ottavi: c’è anche il ‘miracolo’ Sudan

I “Coccodrilli del Nilo” avanti come migliore terza senza aver mai segnato un gol…

01 Gen 2026 - 09:43

Si è chiusa la fase a gironi della Coppa d’Africa e con le 16 squadre qualificate agli ottavi è tempo di primi bilanci. La migliore della prima fase è stata l’Algeria del ct Petkovic, che chiude il gruppo E a punteggio pieno e con una differenza reti di +6, l’unica altra squadra con 9 punti è la Nigeria (nel gruppo C), mentre la Costa d’Avorio chiude il proprio girone davanti al Camerun e come migliori terze si qualificano il Mozambico e il Sudan.

Miracolo Sudan – Proprio il caso dei “Coccodrilli del Nilo” è quello più curioso perché si sono qualificati nonostante due sconfitte senza segnare e una poco lusinghiera differenza reti di -4: a risultare decisiva è stata infatti la vittoria per 1-0 contro la Guinea Equatoriale, partita decisa dalla maldestra autorete del difensore del Torino Saul Coco. A conti fatti quindi Sudan agli ottavi senza che i suoi giocatori abbiano mai segnato un gol. 

Gli ottavi - 
Mali-Tunisia (sabato 3 gennaio,  ore 20); 
Senegal-Sudan (sabato 3, ore 17); 
Egitto-Benin (lunedì 5, ore 17); 
Costa d'Avorio-Burkina Faso (martedì 6, ore 20); 
Sudafrica-Camerun (domenica 4, ore 20); 
Marocco-Tanzania (domenica 4, ore 17); 
Nigeria-Mozambico (lunedì 5, ore 20); 
Algeria-RD Congo (martedì 6, ore 17).

