Crans Montana: da sede iconica della Coppa del mondo di sci a luogo tragico

E a Crans Montana sono legati alcuni dei momenti più belli nella storia dello sci italiano, con le vittorie di alcuni tra i campioni più importanti a partire da Alberto Tomba. Il fuoriclasse bolognese ha conquistato a Crans una importante vittorie in slalom nel 1998, il suo 50° successo totale in Coppa del Mondo. In precedenza Tomba ha vinto anche una medaglia di bronzo ai Mondiali del 1987 in slalom gigante. Restando ai maschi, lo scorso anno Dominik Paris ha chiuso sul podio, terzo, nella gara di superG. Protagoniste assolute a Crans Montana negli ultimi anni anche le due fuoriclasse dello sci azzurro Federica Brignone e Sofia Goggia, dominatrici in combinata e discesa.