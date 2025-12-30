Inaki Williams all'attacco: "Una schifezza la Supercoppa di Spagna in Arabia"

Il capitano dell'Athletic Bilbao, Inaki Williams, ha espresso un duro giudizio sulla disputa della Supercoppa di Spagna a Gedda, dove la sua squadra affronterà in semifinale il Barcellona il 7 gennaio prossimo (l'altra finalista uscirà dalla sfida tra Real Madrid e Atletico, l'8 gennaio). "Per me, giocare lì è una schifezza - ha detto l'attaccante a 'El Chiringuito TV' -. Per i tifosi è difficile organizzare il viaggio in Arabia Saudita e così ti senti come se stessi giocando in trasferta".