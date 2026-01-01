Coppa d'Africa: bufera Gabon, il Governo sospende la Nazionale e caccia Aubameyang

Terremoto calcistico nel Gabon dopo la prematura eliminazione dalla Coppa d'Africa, arrivata a seguito di tre sconfitte in altrettante partite contro Camerun, Mozambico e Costa d'Avorio. "Tenuto conto della prestazione disonorevole delle Pantere durante la Coppa d’Africa" - si legge nella nota - il Governo ha deciso di sciogliere staff tecnico, di sospendere la Nazionale fino a nuovo ordine e l'esclusione di Pierre-Emerick Aubameyang e del capitano Bruno Ecuele Manga. Inoltre - recita ancora la nota del ministero dei giovani e dello sport - il Governo invita la Federazione Gabonese ad assumersi tutte le proprie responsabilità". Aubameyang aveva saltato l'ultima gara e rientrato in anticipo a Marsiglia dopo aver riportato un problema alla coscia nella sconfitta contro il Mozambico, in cui aveva anche segnato il gol del momentaneo 1-2 (2-3 il finale). Aubameyang ha esordito con la nazionale gabonese nel 2009: è il miglior marcatore in assoluto con 40 gol in 86 presenze e ha preso parte a cinque fasi finali di Coppa d'Africa - di cui è stato capocannoniere nel 2012 - e al torneo olimpico di Londra 2012. Nel 2015 è stato eletto calciatore africano dell'anno dalla CAF, primo gabonese ad aggiudicarsi tale riconoscimento.