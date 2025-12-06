Logo SportMediaset

Ligue 1: cinquina del Psg al Rennes, ma il Lens resta in vetta

Finisce 5-0 con doppietta di Kvara e gol di Mayulu, Mbaye e Ramos. I giallorossi piegano 2-1 il Nantes e sono primi 

06 Dic 2025 - 23:39
© Getty Images

© Getty Images

Il Psg incanta nella quindicesima giornata di Ligue 1: al Parco dei Principi, i campioni d'Europa in carica rifilano un netto 5-0 al Rennes con protagonista Kvaratskhelia, autore di una doppietta (28' e 67'), poi segnano pure Mayulu, Mbaye e Ramos. Ma in vetta resta il Lens, che grazie anche a Thauvin batte 2-1 in trasferta il Nantes e si conferma a +1 sui parigini. Ok pure il Tolosa: 1-0 allo Strasburgo firmato da Emersonn.

PSG-RENNES 5-0
Il Psg dà spettacolo e travolge 5-0 il Rennes andando a +4 sul Marsiglia, anche se la sorpresa Lens resta davanti. I campioni d'Europa fanno inizialmente fatica a sfondare al Parco dei Principi contro i rossoneri, ma al 28' a togliere le castagne dal fuoco a Luis Enrique è Kvaratskhelia, che raccoglie l'assist di Lucas Hernandez e firma l'1-0. Prima dell'intervallo, arriva anche il raddoppio: lo segna Mayulu, ultimo marcatore della finale di Champions, servito da Joao Neves. Nella ripresa, il punto esclamativo arriva solamente al 67', quando il classe 2006 veste i panni del rifinitore e regala a Kvaratskhelia il pallone della doppietta e del 3-0. Piove ulteriormente sul bagnato per gli ospiti al 74', quando Jacquet, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia il Rennes in dieci. Il Psg gestisce e approfitta nel finale per migliorare il bottino offensivo: tra l'88' e il 91' Mbaye e Ramos, serviti da Ndjantou e Dembélé, permettono a un super Psg di calare la manita in vista della trasferta di Bilbao in Champions. E guadagna tre punti sul Marsiglia di De Zerbi.

NANTES-LENS 1-2
Eppure, nonostante la cinquina, il Psg non è la capolista della Ligue 1: si conferma infatti il Lens la squadra al momento in vetta alla classifica. I giallorossi si impongono 2-1 sul campo del Nantes con quattro minuti nel primo tempo molto intensi. Al 34', infatti, l'ex Udinese Thauvin porta in vantaggio la prima della classe, poi poco al 38' El Arabi pareggia, anche se deve segnare la ribattuta sul calcio di rigore per firmare l'1-1. Il colpo che conferma il Lens in vetta arriva all'81': Said, che due minuti prima si vede annullare il gol per fuorigioco, si riprende il 2-1 su assist di Said. I gialloverdi insistono nel finale, ma il 2-2 non arriva.

TOLOSA-STRASBURGO 1-0
A completare la giornata è l'1-0 del Tolosa sullo Strasburgo, con la rete che decide la sfida che arriva quasi all'alba del match: al 18', infatti, Emersonn, al terzo tentativo della sua partita, segna di ribattuta e porta in vantaggio i suoi. Magri si divora il 2-0 di testa. Gli ospiti fanno possesso palla, ma non diventano mai pericolosi: il Tolosa sale a 20 punti e si porta allora a -2 dallo Strasburgo, al terzo ko consecutivo.

