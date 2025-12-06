Ligue 1: cinquina del Psg al Rennes, ma il Lens resta in vetta

PSG-RENNES 5-0

Il Psg dà spettacolo e travolge 5-0 il Rennes andando a +4 sul Marsiglia, anche se la sorpresa Lens resta davanti. I campioni d'Europa fanno inizialmente fatica a sfondare al Parco dei Principi contro i rossoneri, ma al 28' a togliere le castagne dal fuoco a Luis Enrique è Kvaratskhelia, che raccoglie l'assist di Lucas Hernandez e firma l'1-0. Prima dell'intervallo, arriva anche il raddoppio: lo segna Mayulu, ultimo marcatore della finale di Champions, servito da Joao Neves. Nella ripresa, il punto esclamativo arriva solamente al 67', quando il classe 2006 veste i panni del rifinitore e regala a Kvaratskhelia il pallone della doppietta e del 3-0. Piove ulteriormente sul bagnato per gli ospiti al 74', quando Jacquet, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia il Rennes in dieci. Il Psg gestisce e approfitta nel finale per migliorare il bottino offensivo: tra l'88' e il 91' Mbaye e Ramos, serviti da Ndjantou e Dembélé, permettono a un super Psg di calare la manita in vista della trasferta di Bilbao in Champions. E guadagna tre punti sul Marsiglia di De Zerbi.