IL MESSAGGIO

Roberto Carlos dopo l'intervento al cuore: "Non ho avuto un infarto, mi sto riprendendo bene"

L'ex Inter e Real Madrid sui social rassicura tutti: "Non c'è motivo di preoccuparsi"

di Redazione
01 Gen 2026 - 10:47

"L’intervento è andato bene e sto bene. Non ho avuto un infarto". Dal letto di ospedale Roberto Carlos ha voluto chiarire la dinamica dell'operazione al cuore cui si è sottoposto d'urgenza in un ospedale di San Paolo in Brasile e rassicurare sulle sue condizioni. "Vorrei chiarire alcune informazioni che stanno circolando. Ho recentemente subito una procedura medica preventiva, programmata in anticipo con il mio team medico - ha scritto sul suo profilo Instagram il brasiliano ex Inter e Real Madrid - Mi sto riprendendo bene e non vedo l’ora di tornare in piena forma e riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di supporto, affetto e attenzione. Vorrei rassicurare tutti che non c’è alcun motivo di preoccupazione. Il mio più sentito ringraziamento va a tutto il team medico che si è preso cura di me".

 
Leggi anche

Paura per Roberto Carlos:  operato d'urgenza al cuore a San Paolo

roberto carlos
brasile

I più visti di Calcio Estero

Paura per Roberto Carlos:  operato d'urgenza al cuore a San Paolo

Insaziabile Ronaldo: "Non smetto fino a che non arrivo a mille gol" | VIDEO: l'ultima doppietta

Inaki Williams all'attacco: "Una schifezza la Supercoppa di Spagna in Arabia"

Tra le 16 squadre qualificate anche il Sudan, agli ottavi senza mai segnare un gol

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

MCH VITTORIA PORTO 2-0 SU AVS con doppietta di Samu Aghehowa MCH

Il Porto di Farioli vola con la doppietta del 21enne Samu Aghehowa

