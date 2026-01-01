Roberto Carlos dopo l'intervento al cuore: "Non ho avuto un infarto, mi sto riprendendo bene"

"L’intervento è andato bene e sto bene. Non ho avuto un infarto". Dal letto di ospedale Roberto Carlos ha voluto chiarire la dinamica dell'operazione al cuore cui si è sottoposto d'urgenza in un ospedale di San Paolo in Brasile e rassicurare sulle sue condizioni. "Vorrei chiarire alcune informazioni che stanno circolando. Ho recentemente subito una procedura medica preventiva, programmata in anticipo con il mio team medico - ha scritto sul suo profilo Instagram il brasiliano ex Inter e Real Madrid - Mi sto riprendendo bene e non vedo l’ora di tornare in piena forma e riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di supporto, affetto e attenzione. Vorrei rassicurare tutti che non c’è alcun motivo di preoccupazione. Il mio più sentito ringraziamento va a tutto il team medico che si è preso cura di me".