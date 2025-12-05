Ligue 1: il Lille piega il Marsiglia, Monaco ko con il Brest

Il Marsiglia manca ancora il balzo in vetta alla Ligue 1 (almeno momentaneo), il Lille si impone per 1-0 in casa. I Dogues partono bene, passando in vantaggio dopo dieci minuti: lancio perfetto di Bentaleb, Ethan Mbappé salta Rulli (uscita goffa del portiere argentino) e firma l’1-0. Dopo il gol segnato i padroni di casa si chiudono, ma la formazione allenata da De Zerbi non trova ritmo: solo Emerson Palmieri in chiusura di primo tempo prova a spaventare gli avversari con un tiro deviato. Anche nel secondo tempo i ritmi di gara non decollano: gli uomini di Genesio sfruttano male un paio di contropiedi con Haraldsson, l’OM vede sfumare l’1-1 con Ozer che compie una parata magistrale su una ripartenza perfetta di Greenwood. Nel finale gli ospiti ci provano più di inerzia che di energia e forza, non riuscendo a strappare il punto. Il Lille con questo 1-0 sale a 29 punti, agganciando proprio il Marsiglia, che rimane alle spalle di Lens (31) e Psg (30) con le prime due della classe impegnate però domani.