Ligue 1: il Lille piega il Marsiglia, Monaco ko con il Brest

Ethan Mbappé decisivo nell’1-0 dei Dogues sulla squadra di De Zerbi, stesso risultato nella sconfitta dei monegaschi

di Redazione
05 Dic 2025 - 22:59
© IPA

© IPA

Nella quindicesima giornata di Ligue 1 il Marsiglia fallisce ancora una volta il salto in vetta: dopo il pari beffardo sul finale nel turno precedente gli uomini di De Zerbi vanno ko 1-0 sul campo del Lille: decisiva la rete di Ethan Mbappé al 10’. Stesso risultato nella sconfitta, sempre in trasferta, del Monaco a Brest. Dopo il successo sul Psg i monegaschi cadono con il gol di Doumbia (28’), non rimontando nonostante l’espulsione di Ajorque.

LILLE-MARSIGLIA 1-0

Il Marsiglia manca ancora il balzo in vetta alla Ligue 1 (almeno momentaneo), il Lille si impone per 1-0 in casa. I Dogues partono bene, passando in vantaggio dopo dieci minuti: lancio perfetto di Bentaleb, Ethan Mbappé salta Rulli (uscita goffa del portiere argentino) e firma l’1-0. Dopo il gol segnato i padroni di casa si chiudono, ma la formazione allenata da De Zerbi non trova ritmo: solo Emerson Palmieri in chiusura di primo tempo prova a spaventare gli avversari con un tiro deviato. Anche nel secondo tempo i ritmi di gara non decollano: gli uomini di Genesio sfruttano male un paio di contropiedi con Haraldsson, l’OM vede sfumare l’1-1 con Ozer che compie una parata magistrale su una ripartenza perfetta di Greenwood. Nel finale gli ospiti ci provano più di inerzia che di energia e forza, non riuscendo a strappare il punto. Il Lille con questo 1-0 sale a 29 punti, agganciando proprio il Marsiglia, che rimane alle spalle di Lens (31) e Psg (30) con le prime due della classe impegnate però domani.

BREST-MONACO 1-0

Il Monaco non dà continuità alla vittoria contro il Psg, ko esterno in casa del Brest per 1-0. Nel corso della prima frazione di gioco i ritmi non sono altissimi, ma poco prima della mezzora i padroni di casa stappano la partita: al 28’ Doumbia corregge in rete con il tap-in vincente la conclusione di Ajorque respinta inizialmente da Hradecky. I monegaschi non hanno la forza di reagire subito, il primo tempo va in archivio sull’1-0. Nella ripresa, dopo una traversa colpita da Guindo che sfiora il 2-0, ecco che arriva l’episodio a favore degli ospiti: brutto fallo di Ajorque, con l’arbitro che dopo controllo Var estrae il cartellino rosso. Nella mezzora finale la formazione allenata da Pocognoli prova a pareggiarla in tutti i modi, ma i ragazzi di Eric Roy si difendono e portano a casa i tre punti. Il Monaco rimane bloccato a 23 punti, sale a quota 19 il Brest.

