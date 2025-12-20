PSG, sliding doors tra i pali: l'infortunio di Safonov lancia la candidatura dell'azzurrino Renato Marin

Ma chi è il giovane che sta scalando le gerarchie all'ombra della Tour Eiffel? Nato a San Paolo nel 2006 ma "calcisticamente" italiano, Renato Bellucci Marin è il prototipo del portiere moderno, quello che fa impazzire un allenatore ossessionato dal possesso palla come Luis Enrique. Il suo segreto sta nelle origini: prima di indossare i guantoni, Marin nasce come difensore di futsal. Nel calcio a 5 ha affinato una tecnica di base sopraffina, arrivando a calciare punizioni e rigori.