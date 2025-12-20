Logo SportMediaset

PSG, sliding doors tra i pali: l'infortunio di Safonov lancia la candidatura dell'azzurrino Renato Marin

Il profilo dell'ex Roma, abile coi piedi grazie al futsal e che piace a Luis Enrique: Italia e Brasile osservano il talento 2006

di Stefano Fiore
20 Dic 2025 - 11:53

Al Paris Saint-Germain si è aperto un buco improvviso nel ruolo più delicato, quello del portiere, e in mezzo al caos potrebbe emergere una sorpresa a tinte tricolori. L'infortunio di Matvei Safonov — fratturatosi la mano parando i rigori decisivi in Coppa Intercontinentale — e la fiducia a tempo determinato nei confronti del titolare Lucas Chevalier (pagato 55 milioni ma apparso incerto), hanno creato uno scenario impensabile fino a poche ore fa.

Luis Enrique si trova ora a dover gestire un'emergenza che potrebbe trasformarsi nell'occasione della vita per il terzo portiere: Renato Marin, diciannovenne dal doppio passaporto italo-brasiliano e gioiello delle giovanili azzurre. Il tecnico asturiano non ha mai nascosto la stima per il ragazzo. 

Piedi da regista e passato nel Futsal: il profilo ideale per Luis Enrique

 Ma chi è il giovane che sta scalando le gerarchie all'ombra della Tour Eiffel? Nato a San Paolo nel 2006 ma "calcisticamente" italiano, Renato Bellucci Marin è il prototipo del portiere moderno, quello che fa impazzire un allenatore ossessionato dal possesso palla come Luis Enrique. Il suo segreto sta nelle origini: prima di indossare i guantoni, Marin nasce come difensore di futsal. Nel calcio a 5 ha affinato una tecnica di base sopraffina, arrivando a calciare punizioni e rigori.

Questa abilità nel gioco con i piedi, unita a un ottimo senso della posizione e a uscite coraggiose, lo rende un interprete unico del ruolo. Arrivato in Italia nel 2022, ha vinto uno Scudetto Under 17 e una Supercoppa Primavera con la Roma, prima di scegliere nell'estate 2025 di non rinnovare con i giallorossi per accettare la corte del PSG.

L'Italia (per ora) nel cuore e il bivio Nazionale

 Mentre Parigi scopre il suo talento, l'Italia se lo tiene stretto, ma con un occhio preoccupato verso il Sudamerica. Marin ha scelto finora di difendere i colori azzurri, essendo stato il portiere titolare dell'Italia Under 19 di Bernardo Corradi arrivata fino alla semifinale dell'Europeo. Tuttavia, il doppio passaporto lascia aperta la porta a una futura chiamata della Seleção. Se Marin dovesse davvero trovare spazio in prima squadra al PSG, sfruttando l'assenza di Safonov, il duello internazionale tra Italia e Brasile per assicurarsi le sue prestazioni potrebbe accendersi definitivamente.

