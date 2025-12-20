PSG, sliding doors tra i pali: l'infortunio di Safonov lancia la candidatura dell'azzurrino Renato Marin

Psg nella storia, sesto trofeo del 2025: solo ad altre due squadre era riuscito il "sestuplete"
Il profilo dell'ex Roma, abile coi piedi grazie al futsal e che piace a Luis Enrique: Italia e Brasile osservano il talento 2006di Stefano Fiore
Al Paris Saint-Germain si è aperto un buco improvviso nel ruolo più delicato, quello del portiere, e in mezzo al caos potrebbe emergere una sorpresa a tinte tricolori. L'infortunio di Matvei Safonov — fratturatosi la mano parando i rigori decisivi in Coppa Intercontinentale — e la fiducia a tempo determinato nei confronti del titolare Lucas Chevalier (pagato 55 milioni ma apparso incerto), hanno creato uno scenario impensabile fino a poche ore fa.
Luis Enrique si trova ora a dover gestire un'emergenza che potrebbe trasformarsi nell'occasione della vita per il terzo portiere: Renato Marin, diciannovenne dal doppio passaporto italo-brasiliano e gioiello delle giovanili azzurre. Il tecnico asturiano non ha mai nascosto la stima per il ragazzo.
Ma chi è il giovane che sta scalando le gerarchie all'ombra della Tour Eiffel? Nato a San Paolo nel 2006 ma "calcisticamente" italiano, Renato Bellucci Marin è il prototipo del portiere moderno, quello che fa impazzire un allenatore ossessionato dal possesso palla come Luis Enrique. Il suo segreto sta nelle origini: prima di indossare i guantoni, Marin nasce come difensore di futsal. Nel calcio a 5 ha affinato una tecnica di base sopraffina, arrivando a calciare punizioni e rigori.
Questa abilità nel gioco con i piedi, unita a un ottimo senso della posizione e a uscite coraggiose, lo rende un interprete unico del ruolo. Arrivato in Italia nel 2022, ha vinto uno Scudetto Under 17 e una Supercoppa Primavera con la Roma, prima di scegliere nell'estate 2025 di non rinnovare con i giallorossi per accettare la corte del PSG.
Mentre Parigi scopre il suo talento, l'Italia se lo tiene stretto, ma con un occhio preoccupato verso il Sudamerica. Marin ha scelto finora di difendere i colori azzurri, essendo stato il portiere titolare dell'Italia Under 19 di Bernardo Corradi arrivata fino alla semifinale dell'Europeo. Tuttavia, il doppio passaporto lascia aperta la porta a una futura chiamata della Seleção. Se Marin dovesse davvero trovare spazio in prima squadra al PSG, sfruttando l'assenza di Safonov, il duello internazionale tra Italia e Brasile per assicurarsi le sue prestazioni potrebbe accendersi definitivamente.
