Icone Jermey Clarkson è innamorato di Range Rover

Da quando, nel 1988, è diventato conduttore di TopGear, Clarkson ha sempre scelto una Range Rover come auto personale. Meglio se Diesel, visto che attualmente non è insolito vederlo a bordo della sua Vogue SE del 2007 con motore 3.6 litri V8, l'ideale per affrontare le esigenze della sua fattoria. Quando serve aggirarsi per le campagne o raggiungere Londra, sembra invece preferire la nuova RR, per un maggiore comfort e un senso di esclusività superiore. D'altronde, Jeremy Clarkson è sempre stato uno dei maggiori sostenitori dell'industria automobilistica inglese. E dell'Inghilterra in generale