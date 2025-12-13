Ligue 1: il Psg piega il Metz e aggancia momentaneamente il Lens

Nella sedicesima giornata di Ligue 1 il Psg trova tre punti in trasferta e torna in testa alla classifica. La squadra di Luis Enrique si impone per 3-2 sul campo del Metz, con le reti di Ramos (31’), Ndjantou (39’) e Doué (63’). Con questo successo i Campioni in carica tornano a pari punti con il Lens, impegnato però domani in casa contro il Nizza. Bella rimonta del Rennes, che ribalta 3-1 il Brest grazie a Lepaul, Tamari e Meité.