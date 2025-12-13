Ligue 1: il Psg piega il Metz e aggancia momentaneamente il Lens

La squadra di Luis Enrique vince 3-2 in trasferta e torna in vetta a pari punti dei Sangueoro
Nella sedicesima giornata di Ligue 1 il Psg trova tre punti in trasferta e torna in testa alla classifica. La squadra di Luis Enrique si impone per 3-2 sul campo del Metz, con le reti di Ramos (31’), Ndjantou (39’) e Doué (63’). Con questo successo i Campioni in carica tornano a pari punti con il Lens, impegnato però domani in casa contro il Nizza. Bella rimonta del Rennes, che ribalta 3-1 il Brest grazie a Lepaul, Tamari e Meité.
METZ-PSG 2-3
Successo un po’ a fatica del Psg, 3-2 sul campo del Metz per agganciare nuovamente in vetta il Lens (impegnato domani). Gli uomini di Luis Enrique iniziano a gestire il possesso fin da subito, stappando la partita al 31’: assist di Lee per l’1-0 di Gonçalo Ramos. Passano circa otto minuti e gli ospiti raddoppiano: Mbaye apparecchia per il 2-0 del giovane Ndjantou, al 39’. I padroni di casa non ci stanno, e al 42’ accorciano le distanze con Deminguet. Dopo l’intervallo i Campioni in carica calano il tris: secondo assist di Mbaye, per il 3-1 a firma del subentrato Doué. Partita finita? Non proprio: all’81’ Tsitaishvili buca nuovamente Safonov, per il 3-2 a meno di dieci minuti più recupero dal termine. Nel finale i parigini rischiano, ma alla fine strappano la vittoria. Il Psg sale a 34 punti, in vetta insieme al Lens (che può rispondere domani contro il Nizza), il Metz resta in ultima posizione a quota 11.
RENNES-BREST 3-1
Bella rimonta del Rennes, da 0-1 a 3-1 in casa contro il Brest. Gli ospiti partono meglio, e poco prima del quarto d’ora sbloccano il match: assist di Doumbia per l’1-0 di Mama Baldé. I rossoneri dopo la rete subita reagiscono, ribaltando l’andamento della gara in meno di un minuto nel segno di Tamari: prima il tocco decisivo per l’1-1 di Lepaul al 24’, poi il gol che porta avanti i padroni di casa al 25’. Il primo tempo si chiude con il Rennes avanti di un gol, ma nel secondo tempo i biancorossi provano a contro-reagire. Le speranze degli ospiti tramontano però all’87’, quando Meité chiude i conti con il tris da tre punti. Il Rennes sale a 27 punti, Brest bloccato a 19.