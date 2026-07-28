Luis Enrique rinuncia a Rodri per il nuovo Psg ma punta sull'eroe della finale mondiale Ferran Torres

A Parigi la gerarchia del centrocampo è chiarissima: Vitinha è considerato attualmente il miglior interprete al mondo nel suo ruolo. Senza dimenticare le garanzie e la crescita esponenziale garantite dalle altre risorse della mediana come João Neves, Fabián Ruiz e il giovane talento Warren Zaire-Emery. Nessuno sgarbo e nessuna guerra fredda verso la Casa Blanca: il Psg ha ribadito di non voler ostacolare le manovre di mercato del Real Madrid. Di fronte alle elevate pretensioni salariali del giocatore e all'alto costo dell'operazione, i parigini si sono ritirati ufficialmente dalla corsa per l'esterno del Lipsia Yan Diomande, spianando la strada al Real Madrid che si appresta a chiudere l'accordo già nei prossimi giorni.