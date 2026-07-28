MERCATO ESTERO

Luis Enrique rinuncia a Rodri per il nuovo Psg ma punta sull'eroe della finale mondiale Ferran Torres

Sembrava certa la partenza verso Parigi dell'eroe del Mondiale ma l'allenatore dei campioni d'Europa non lo considera necessario

28 Lug 2026 - 11:16
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Ore caldissime sull'asse Parigi-Madrid-Liverpool. Nonostante la conquista di due Champions League consecutive sotto la guida di Luis Enrique, un traguardo senza precedenti nella storia del club, il Psg è al centro di una fitta rete di intrecci di mercato tra smentite perentorie e possibili addii eccellenti. Nelle ultime ore era rimbalzata l'indiscrezione secondo cui la squadra parigina stesse valutando Rodri come risposta di forza al Real Madrid per l'affare Yan Diomande. Ricostruzione totalmente smentita all'ombra della Tour Eiffel: la dirigenza, dal presidente Nasser Al-Khelaifi al consulente sportivo Luis Campos, fino allo stesso Luis Enrique, non ha mai preso in considerazione l'ingaggio del centrocampista spagnolo.

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A Parigi la gerarchia del centrocampo è chiarissima: Vitinha è considerato attualmente il miglior interprete al mondo nel suo ruolo. Senza dimenticare le garanzie e la crescita esponenziale garantite dalle altre risorse della mediana come João Neves, Fabián Ruiz e il giovane talento Warren Zaire-Emery. Nessuno sgarbo e nessuna guerra fredda verso la Casa Blanca: il Psg ha ribadito di non voler ostacolare le manovre di mercato del Real Madrid. Di fronte alle elevate pretensioni salariali del giocatore e all'alto costo dell'operazione, i parigini si sono ritirati ufficialmente dalla corsa per l'esterno del Lipsia Yan Diomande, spianando la strada al Real Madrid che si appresta a chiudere l'accordo già nei prossimi giorni.

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Cambiando obiettivo per il reparto offensivo, sui taccuini di Luis Campos avanzano ora profili alternativi: tra i nomi più caldi figura quello dello spagnolo Ferran Torres. Se la mediana appare blindata, la vera patata bollente in casa Psg riguarda Barcola. L'esterno transalpino avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza tra soli due anni. Un segnale d'allarme chiarissimo che ha fatto scattare le antenne del Liverpool.

I Reds, a caccia di un profilo di altissimo livello dopo l'addio di Mohamed Salah, considerano Barcola un obiettivo prioritario per rinforzare il tridente. La dirigenza del club inglese si sta già preparando a farsi avanti con un'offerta ufficiale, pronta a sfruttare l'esitazione del giocatore a prolungare il suo matrimonio con i campioni d'Europa.

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