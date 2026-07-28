Italia, alle 12 il Consiglio Figc: Malagò punta ad annunciare il nuovo ct

È il giorno del Consiglio federale della Figc, convocato alle 12, e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della Nazionale. Il presidente Giovanni Malagò punta ad arrivare alla riunione con il nome del nuovo commissario tecnico: in pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia dopo dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
Le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo sono state comunicate dai due ieri una volta appreso che Andrea Pirlo non sarebbe divenuto allenatore della Nazionale e che il nome di Thiago Motta non scaldava più di tanto Malagò. Anzi, l'impressione dei due è che la questione russa fosse un pretesto per fare fuori un nome che non aveva mai convinto il presidente federale, dando la certezza che l'autonomia promessa in fase di nomina fosse più di facciata che altro. Non a caso, ragionano Maldini e Leonardo, sono tornati subito in auge i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte, scartati praticamente da subito dagli ormai ex dirigenti azzurri.
E allora meglio andarsene piuttosto che restare senza autonomia decisionale, questo il pensiero di Maldini e Leo che non hanno ancora commentato ufficialmente anche se il Corriere della Sera fa trapela un pensiero condiviso da entrambi: "Non vogliono il cambiamento".
Sembrava tutto deciso e invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del dt e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. [Qui l'approfondimento]