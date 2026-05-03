Pogba torna in campo ma la critica lo stronca: "Non può più giocare in Ligue1"
Il francese alla prima da titolare dopo tre anni: nemmeno la vittoria del suo Monaco è bastata a salvarlo dalla bocciatura
Paul Pogba è tornato a giocare una partita ufficiale dopo tre anni. Quella tra Monaco e Metz è stata la partita che ha segnato il ritorno ufficiale del centrocampista dal primo minuto. I monegaschi sono riusciti anche a portare a casa la vittoria (2-1), ma ciò non è bastato a salvare "La Pioche" da critiche feroci. La stampa francese infatti ci è andata giù durissima: "Lento, poco reattivo, Pogba non ha lasciato il segno ed è stato perfino un po' deludente nel suo ritorno in campo da titolare", sentenzia l'Equipe.
Ancora più duro il portale RMC Sport: "Contro il Metz, il centrocampista francese non è mai riuscito a incidere veramente sulla partita. In difficoltà nei contrasti e lento nelle transizioni, è stato sostituito, giustamente, al 58°. Una sostituzione logica vista la sua prestazione, sintomatica di una chiara mancanza di condizione fisica che sta influenzando sia il suo stato di forma che la sua capacità di incidere sul gioco". Maxime Chanot, ex difensore e oggi opinionista, non ha usato mezzi termini per descrivere la prestazione di Pogba: "L'ho trovato davvero mediocre, non ce la fa più...", prima di aggiungere: "Penso che oggi Paul Pogba non sia più in grado di giocare in Ligue 1".
L'ultima volta di Pogba titolare è stata il 14 maggio 2023 in Juventus e Cremonese: in quell'occasione la sua partita durò appena 24 minuti prima di dover alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Poi la lunga squalifica per doping. Quest'anno è tornato con il Monaco ma, prima di ieri sera, le apparizioni in campo si contavano sulle dita di una mano: soltanto cinque spezzoni di partita per un totale di 57 minuti di gioco. Troppo poco per ritrovare forma e condizione in un campionato ultra atletico come la Ligue1.