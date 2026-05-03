Pogba torna in campo ma la critica lo stronca: "Non può più giocare in Ligue1"

Paul Pogba è tornato a giocare una partita ufficiale dopo tre anni. Quella tra Monaco e Metz è stata la partita che ha segnato il ritorno ufficiale del centrocampista dal primo minuto. I monegaschi sono riusciti anche a portare a casa la vittoria (2-1), ma ciò non è bastato a salvare "La Pioche" da critiche feroci. La stampa francese infatti ci è andata giù durissima: "Lento, poco reattivo, Pogba non ha lasciato il segno ed è stato perfino un po' deludente nel suo ritorno in campo da titolare", sentenzia l'Equipe.