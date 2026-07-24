Germania, Klopp è il nuovo ct: contratto fino al Mondiale 2030. "Un onore"

Nel giorno in cui per l'Italia sfuma definitivamente il sogno Guardiola, la Germania ha annunciato Jurgen Klopp come nuovo commissario tecnico: il tedesco ha firmato un contratto fino ai Mondiali del 2030 inclusi. "È un grande onore essere qui oggi. Quello che mi è successo negli ultimi giorni è stato come un film, tante cose mi stanno passando per la mente. Avevo già un'idea di quanto fosse impegnativo il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ma quando lo si ricopre, se ne percepisce ancora di più la portata e la responsabilità. Sapendo da dove vengo, era inimmaginabile per me che sarei mai arrivato a questo punto."
Poi Klopp, tra il serio e il faceto, dimostra di non aver perso il suo proverbiale umorismo parlando del giorno dell'addio: "Il giorno in cui non mi vorrete più, me ne vado senza alcun indennizzo di buonuscita. Se domani mi dite che sto facendo una schifezza, me ne vado. Se vi comportate male e non lasciate in pace la mia famiglia, me ne vado.Criticatemi in modo costruttivo se qualcosa non funziona. Sono felice di lavorarci su. Si tratta tutto del lavoro”.
L'ex allenatore del Liverpool è stato presentato in conferenza stampa: "Siamo lieti di poterlo presentare come nuovo commissario tecnico della nazionale", ha detto il presidente della DFB Bernd Neuendorf. Che poi ha aggiunto: "Abbiamo avuto discussioni molto intense nelle ultime settimane. Era la nostra soluzione preferita fin dall'inizio; eravamo tutti d'accordo su questo all'interno della federazione. Abbiamo portato avanti il progetto con grande costanza. Abbiamo fatto tutto il possibile per coinvolgere Jürgen Klopp. È la soluzione migliore.”
Il comunicato
Il 59enne Klopp "ha firmato oggi un contratto quadriennale presso il DFB Campus di Francoforte sul Meno e guiderà la nazionale agli Europei UEFA 2028 e ai Mondiali FIFA 2030. In precedenza, il consiglio di sorveglianza e l'assemblea degli azionisti di DFB GmbH & Co. KG avevano approvato all'unanimità la proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf e del primo vicepresidente della DFB Hans-Joachim Watzke", si legge in un comunicato della Federcalcio tedesca.
I primi impegni
Il 15 agosto 2026, Klopp succederà a Julian Nagelsmann, che si è dimesso da commissario tecnico della nazionale il 3 luglio dopo l'eliminazione della Germania dai Mondiali per mano del Paraguay. Per Klopp si tratta del primo incarico da allenatore dopo aver lasciato il Liverpool nel 2024, adducendo come motivazione la stanchezza. Durante le trattative per la panchina della Germania, ha dichiarato di sentirsi "rigenerato". Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, Klopp e la nazionale tedesca disputeranno per la prima volta quattro partite internazionali in un'unica pausa. Dopo la partita d'esordio contro l'Olanda il 24 settembre ad Amsterdam, la Germania affronterà la Grecia tre giorni dopo ad Augusta, nella prima partita casalinga della nazionale tedesca allenata da Klopp. Seguiranno la partita contro la Serbia a Monaco di Baviera il 1° ottobre e la sfida contro la Grecia a Salonicco il 4 ottobre.