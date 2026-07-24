Germania, Klopp è il nuovo ct: contratto fino al Mondiale 2030. "Un onore"

Nel giorno in cui per l'Italia sfuma definitivamente il sogno Guardiola, la Germania ha annunciato Jurgen Klopp come nuovo commissario tecnico: il tedesco ha firmato un contratto fino ai Mondiali del 2030 inclusi. "È un grande onore essere qui oggi. Quello che mi è successo negli ultimi giorni è stato come un film, tante cose mi stanno passando per la mente. Avevo già un'idea di quanto fosse impegnativo il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ma quando lo si ricopre, se ne percepisce ancora di più la portata e la responsabilità. Sapendo da dove vengo, era inimmaginabile per me che sarei mai arrivato a questo punto."