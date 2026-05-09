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Aubameyang, ma cosa fai? Apre un estintore durante una festa in ritiro e scoppia la caos. Poi la punizione

L'ex Milan è stato punito dal Marsiglia: niente trasferta a Le Havre

09 Mag 2026 - 13:48
© Getty Images

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Ha del clamoroso quanto accaduto giovedì sera in casa Marsiglia. I calciatori, tutti in ritiro presso il centro sportivo 'La Commanderie', hanno organizzato una sorta di festa che ricordava un campus estivo come sottolineato dai media francesi. Festa che poi è degenerata in varie stanze, specialmente in quella di Bob Tahri, funzionario del club che aveva il compito di far rispettare le regole imposte dal club in ritiro. Nella stanza di quest'ultimo in particolare, sarebbe stato usato un estintore che avrebbe provocato non pochi danni nella stanza. Tahiri, che non ha preso bene l'accaduto, ha immediatamente segnalato l'episodio ai vertici del Marsiglia.

A farne le spese è stato soprattutto Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante cresciuto nel Milan e in testa al gruppetto che ha guidato la festicciola in ritiro. Il 36enne in particolare è stato escluso dalla trasferta di Le Havre in un momento delicato per il club che si trova al settimo posto in classifica dopo una stagione a dir poco complicata (rischia di non disputare alcuna coppa europea). Dal canto suo, scrive L'Equipe, Aubameyang si sarebbe difeso raccontando di aver organizzato il tutto allo scopo di "ravvivare l'atmosfera".

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