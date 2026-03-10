Psg, Kvaratskhelia: "Adoro Parigi, le persone sono rispettose: quando esco non mi disturbano troppo"

Si dice che "a Napoli piangi due volte: quando arrivi e quando te ne vai", per Khvicha Kvaratskhelia però il detto è vero solo a metà. L'esterno georgiano ha lasciato gli azzurri poco più di un anno fa per sposare il Psg dietro un assegno da 70 milioni di euro. E mai scelta fu più azzeccata per lui: Kvara in sei mesi a Parigi ha vinto tutto, chiudendo un magico triplete e portando la tanto agognata Champions League all'ombra della torre Eiffel. Successi che hanno fatto scordare in fretta la vita a Napoli: "Adoro Parigi, mi piace tutto. Più ci penso, più apprezzo il fatto che le persone siano molto rispettose. Quando esci non ti disturbano troppo. Al ristorante, per esempio, chiedono prima di venire a fare una foto. Mi piace molto. È la miglior città dove passeggiare con tua moglie".