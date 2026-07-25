Quale futuro per Rodri? Asta in vista tra le big d'Europa per il Pallone d'oro

Rodri, nella sua carriera, ha sempre posto i Mondiali come l'apice assoluto: dopo averli vinti, la volontà di cambiare è stata rinforzata. I Blancos avrebbero già l'accordo con il giocatore, che è nato a Madrid e tornerebbe volentieri a giocarci sponda Merengues dopo aver passato 6 anni nelle giovanili dell'Atletico e uno in prima squadra, il 2018-19. D'altro canto, il richiamo dei bicampioni d'Europa del Paris è fortissimo: la base spagnolo-iberica rappresentata da Neves, Vitinha, l'amico e compagno di Roja Fabian Ruiz e soprattutto da Luis Enrique stuzzica la sua fantasia. Si troverebbe a giocare nel top team numero 1 al mondo al momento, in una squadra profondissima che gli permetterebbe di riposare quanto serve e quanto basta e di curare i suoi non rarissimi malanni fisici. A tal proposito, appunto: Rodri deve operarsi alla schiena e starà fuori per qualche tempo, questo ha rallentato leggermente la trattativa col Real Madrid ma non l'ha assolutamente fermata. Inoltre, è reduce da un infortunio al crociato nella stagione 2024, poco dopo aver vinto il Pallone d'Oro. Chi prende un fenomeno del genere dovrà, quindi, essere cosciente della necessaria cura per il suo fisico. In tal senso, il Real è leggermente più rigido dei francesi, anche per politica: i Blancos puntano spesso e volentieri su giocatori molto giovani, e tra i più âgée ha già pescato Bernardo Silva a parametro zero. Il futuro di uno dei mediani più forti di sempre, com'è universalmente riconosciuto lo spagnolo, si conoscerà a breve: la stagione è alle porte e servirà anche al Manchester City trovare una soluzione per eventualmente sostituirlo, e in questa ottica gli inglesi avrebbero messo nel mirino Marc Bernal del Barcellona. Un segnale importante per le contendenti al fenomeno iberico, pronte a sferrare l'assalto decisivo.