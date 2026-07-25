L'oggetto del desiderio

Quale futuro per Rodri? Asta in vista tra le big d'Europa per il Pallone d'oro

Il centrocampista spagnolo è sul taccuino dei più importanti club al mondo che se lo contendono, ma il suo destino è ancora incerto

25 Lug 2026 - 19:32
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Tutti vogliono Rodri. Il centrocampista spagnolo, autore di un Mondiale clamoroso per leadership e qualità, vorrebbe cambiare aria dopo sette anni al Manchester City, visto anche il contratto in scadenza nel 2027. Le più grandi contendenti sono Real Madrid e Paris Saint Germain: José Mourinho ha convinto Florentino ad aprire i cordoni della borsa, mentre Luis Enrique vuole assolutamente rafforzare il proprio centrocampo già fortissimo inserendo un altro top player e ha ottenuto l'assenso di Al Khelaïfi per completare l'operazione. La sfida si gioca su questi due tavoli, più quello degli Sky Blues che continuano a offrirgli il rinnovo e ricevono solo rifiuti: siamo già al secondo "niet" al Manchester City. Rodri, a 30 anni, vuole l'ultima grande avventura della carriera in un club diverso. Enzo Maresca ha ribadito la volontà di trattenerlo, ma è chiaro che l'impressione è quella di frasi di circostanza perché la volontà del calciatore è stata espressa a più riprese. 

Leggendario Rodri, è uno dei 10 giocatori ad aver vinto Champions League, Pallone d'oro e Mondiali: ecco tutti gli altri

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© Getty Images | Rodri
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I Mondiali come linea di confine

 Rodri, nella sua carriera, ha sempre posto i Mondiali come l'apice assoluto: dopo averli vinti, la volontà di cambiare è stata rinforzata. I Blancos avrebbero già l'accordo con il giocatore, che è nato a Madrid e tornerebbe volentieri a giocarci sponda Merengues dopo aver passato 6 anni nelle giovanili dell'Atletico e uno in prima squadra, il 2018-19. D'altro canto, il richiamo dei bicampioni d'Europa del Paris è fortissimo: la base spagnolo-iberica rappresentata da Neves, Vitinha, l'amico e compagno di Roja Fabian Ruiz e soprattutto da Luis Enrique stuzzica la sua fantasia. Si troverebbe a giocare nel top team numero 1 al mondo al momento, in una squadra profondissima che gli permetterebbe di riposare quanto serve e quanto basta e di curare i suoi non rarissimi malanni fisici. A tal proposito, appunto: Rodri deve operarsi alla schiena e starà fuori per qualche tempo, questo ha rallentato leggermente la trattativa col Real Madrid ma non l'ha assolutamente fermata. Inoltre, è reduce da un infortunio al crociato nella stagione 2024, poco dopo aver vinto il Pallone d'Oro. Chi prende un fenomeno del genere dovrà, quindi, essere cosciente della necessaria cura per il suo fisico. In tal senso, il Real è leggermente più rigido dei francesi, anche per politica: i Blancos puntano spesso e volentieri su giocatori molto giovani, e tra i più âgée ha già pescato Bernardo Silva a parametro zero. Il futuro di uno dei mediani più forti di sempre, com'è universalmente riconosciuto lo spagnolo, si conoscerà a breve: la stagione è alle porte e servirà anche al Manchester City trovare una soluzione per eventualmente sostituirlo, e in questa ottica gli inglesi avrebbero messo nel mirino Marc Bernal del Barcellona. Un segnale importante per le contendenti al fenomeno iberico, pronte a sferrare l'assalto decisivo.

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