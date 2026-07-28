Francia, ecco Zidane: "Allenare la nazionale era l'unica cosa che volevo"

Il classe '72 ha dichiarato: "È una gioia immensa. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozioni e pronto ad affrontare questa sfida. È questo che mi guida oggi. Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare - ha aggiunto Zizou - in questi anni ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale".