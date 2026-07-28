Francia, ecco Zidane: "Allenare la nazionale era l'unica cosa che volevo"

Zinedine Zidane nuovo allenatore della Francia: le foto della presentazione
© afp | Zinedine Zidane
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Zinédine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1° settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps, alla guida dei Bleus dal 2012.
Da settimane Zidane era indicato come il naturale successore dell'ex compagno di squadra, con il quale ha condiviso alcuni dei momenti più gloriosi della storia del calcio francese, tra cui la vittoria del Mondiale 1998 e dell'Europeo 2000.
Per Zidane, 54 anni, si tratta del ritorno in panchina dopo quattro anni di inattività. L'ex fuoriclasse ha allenato finora soltanto il Real Madrid Castilla e la prima squadra dei Blancos, con cui ha scritto una delle pagine più vincenti del calcio europeo conquistando tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018, oltre a due campionati spagnoli e altri trofei internazionali. Nella sua esperienza madrilena ha guidato campioni come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric e Gareth Bale.
La nomina di Zidane apre una nuova era per la Francia, con l'obiettivo di rilanciare le ambizioni dei Bleus in vista delle prossime competizioni internazionali.
"L'ho detto spesso: non c'è niente di più grande della nazionale francese. Quindi è una gioia e ovviamente un grande motivo di orgoglio diventare l'allenatore di questa squadra. È anche una responsabilità. Voglio ringraziare il Presidente Philippe Diallo, il Comitato Esecutivo e la Federazione per la fiducia riposta in me e riconoscere i quattordici anni di servizio di Didier e del suo staff. Un pensiero speciale va anche a tutti i miei allenatori. Inutile dire che ho grandi ambizioni per i Bleus!", ha affermato Zidane.
Il classe '72 ha dichiarato: "È una gioia immensa. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozioni e pronto ad affrontare questa sfida. È questo che mi guida oggi. Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare - ha aggiunto Zizou - in questi anni ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale".
"La nomina di Zinédine Zidane a commissario tecnico è motivo di immenso orgoglio per la Federazione. Segna l'incontro tra una leggenda nella storia della Francia, che è diventato uno degli allenatori più titolati e rispettati della sua generazione, e una squadra dal potenziale raro, animata da altissime ambizioni. La straordinaria carriera di Zinédine Zidane si fonda su talento, impegno, umiltà ed eccellenza. Sono valori condivisi dalla nazionale francese, che vogliamo sostenere insieme, con ambizione, nei prossimi quattro anni", ha dichiarato il presidente federale Philippe Diallo.
© afp | Zinedine Zidane
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