Cena stellata, serata imbarazzata: Luis Enrique invita i giocatori al ristorante ma non si presenta

Solo che l'allenatore ha deciso di non presentarsi. Un colpo di scena che ha stupito tutti ma che non ha sconvolto chi era seduto al tavolo pronto a gustarsi gratis ogni genere di prelibatezza. Anche se c'è abituato. Nessun imprevisto dell'ultimo minuto comunicato ufficialmente, nessuna sedia occupata a capotavola. I calciatori hanno cenato da soli, tra sguardi interrogativi e un pizzico di imbarazzo, mentre fuori dal locale i paparazzi attendevano invano lo sbarco dell'ex CT della Spagna.